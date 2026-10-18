Said Palao y Patricio Parodi protagonizaron un llamativo momento durante una emisión de 'Esto es guerra', donde las bromas sobre el próximo cumpleaños del capitán de los guerreros terminaron recordando la polémica fiesta en yate que tuvo lugar en Argentina. El intercambio generó risas en el set, especialmente cuando se mencionó la nacionalidad de las mujeres que podrían acompañar al cumpleañero.

La conversación también volvió a poner en el centro de la atención al judoca peruano, esposo de Alejandra Baigorria, debido a las referencias al episodio que protagonizó meses atrás junto al capitán de los 'guerreros', Mario Irivarren y otros amigos. Aunque todo se desarrolló en tono de broma, una pregunta sobre la posibilidad de celebrar en tierra o en el mar dejó abierta la interrogante sobre los planes del grupo.

Patricio Parodi da detalles de la celebración de su cumpleaños

Durante el programa 'Esto es guerra', Patricio Parodi fue consultado sobre cómo recibiría su cumpleaños, previsto para este fin de semana. Ante las preguntas de los conductores, el integrante del espacio televisivo aseguró que tenía previsto compartir ese momento con su familia, aunque también contemplaba salir como lo haría cualquier otro fin de semana.

"Voy a comer con mi familia. Por mi cumpleaños no voy a hacer nada, pero voy a salir como si fuera cualquier fin de semana, no por mi cumpleaños. Lo voy a recibir el domingo y voy a comer con mi familia", manifestó al explicar sus planes.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Said Palao intervino espontáneamente y comenzó a bromear sobre las posibles invitadas a la celebración. Los conductores le dieron espacio para participar y el esposo de Alejandra Baigorria aprovechó la oportunidad para lanzar un comentario relacionado con la nacionalidad de las mujeres que, según su broma, acompañarían a su compañero.

"Ya no tocan venezolanas, brasileñas, ahora toca chilenas", expresó Palao entre risas, en referencia a un supuesto viaje de Patricio Parodi a Valle Nevado, en Chile, junto a varias señoritas. El comentario provocó reacciones en el set y desvió la conversación de los planes familiares que el cumpleañero había mencionado inicialmente.

¿Patricio Parodi repetirá la fiesta en yate en Argentina?

La posibilidad de que Patricio Parodi celebre su cumpleaños en el mar surgió cuando el narrador del programa lanzó una pregunta directa que terminó involucrando nuevamente a Said Palao.

"¿Será en tierra o en mar?", preguntó Míster G, planteando dos alternativas sobre la celebración. La respuesta de Patricio Parodi no despejó las dudas, pero sí dejó una nueva broma entre los integrantes del programa.

"No sé, depende de Said", contestó el capitán de los guerreros entre risas, dando a entender que su compañero podría tener influencia en la elección del plan. Después de responder, volvió al set principal mientras Palao también reaccionaba con carcajadas ante la alusión a la fiesta en yate.



