Actor Emanuel Soriano sufre devastadora pérdida y comparte sentido mensaje: "Mi amor incondicional" Emanuel Soriano conmovió a sus seguidores al anunciar una sensible pérdida que tocó una fibra muy personal de su vida. Actores como Andrés Wiese no tardaron en expresarle su solidaridad.

El actor peruano Emanuel Soriano atraviesa un momento de profundo dolor. A través de sus redes sociales, el intérprete sorprendió a sus seguidores al anunciar una sensible pérdida que tocó una fibra muy personal de su vida, acompañando sus palabras con una serie de fotografías cargadas de emotividad.

La publicación despertó numerosas muestras de afecto por parte de colegas como Andrés Wiese y Luis Baca, así como de amigos y admiradores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo. Aunque no brindó detalles sobre lo ocurrido, el artista dejó claro el fuerte vínculo que lo unía a Amelia, su inseparable compañera.

Emanuel Soriano devastado tras sufrir dolorosa pérdida

Emanuel Soriano, quien saltó a la fama por producciones televisivas como 'Mi amor el wachimán' y actualmente protagoniza distintos proyectos de cine y teatro, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su perrita. En las imágenes compartidas aparecen juntos en diversos momentos cotidianos, reflejo de la cercana relación que construyeron a lo largo de los años.

Al comunicar la noticia, el actor expresó el impacto emocional que le dejó su partida y la huella que permanecerá en su memoria. "El último miércoles un pedazo de mi alma se fue al cielo. Mi Amelia amada. Mi amor incondicional", escribió en la primera parte de su mensaje, una frase que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Más adelante, el artista dedicó unas palabras de gratitud a quien consideraba parte fundamental de su vida. Con un tono íntimo y afectuoso, destacó el cariño y la compañía que recibió de su mascota hasta el final. "Te amo, te honro y te agradezco, compañerita. Ya eres eterna, calatita", agregó en su publicación.

Emanuel Soriano abrió su corazón sobre esta dolorosa pérdida a través de Instagram.

La pérdida ocurre en una etapa de intensa actividad profesional para Soriano. En los últimos meses protagonizó la película 'Álbum de familia' junto a Lucho Cáceres y actualmente forma parte del elenco de la obra teatral 'El apego'. Además, se prepara para el próximo estreno de la cinta biográfica inspirada en la vida del héroe nacional José Olaya.

Pese al buen momento que atraviesa en el ámbito artístico, el actor dejó en evidencia que enfrenta días difíciles lejos de los reflectores. Su mensaje generó una ola de solidaridad en redes sociales y recordó el espacio especial que ocupan las mascotas dentro de muchas familias.