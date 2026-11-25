Francho Sierralta le pide perdón a su esposa tras ser expuestos en show de Luzu TV y revivir ampay: " Sé que tengo que corregir..." El empresario Francho Sierralta rompió su silencio tras polémica desatada por su asistencia al evento de Luzu TV en Lima junto a su esposa, a quien le fue infiel en un yate en Argentina.

Franco Sierralta le fue infiel a su esposa en Argentina tres meses después de su matrimonio. Ampay involucró a Mario Irivarren y Said Palao. | Foto: composición LR/Luzu TV/Instagram

Franco Sierralta le fue infiel a su esposa en Argentina tres meses después de su matrimonio. Ampay involucró a Mario Irivarren y Said Palao. | Foto: composición LR/Luzu TV/Instagram Foto: composición LR/Luzu TV/Instagram

La reciente aparición de Francho Sierralta en un evento de Luzu TV en Lima volvió a poner bajo los reflectores el ampay que protagonizó meses atrás en un yate en Argentina, donde le fue infiel a su esposa tres meses después de su matrimonio. El inesperado momento terminó con gritos dirigidos al empresario, mientras su cónyuge también quedaba expuesta ante miles de asistentes.

Tras la repercusión de esta situación, Sierralta rompió su silencio. Mediante historias publicadas en Instagram, asumió responsabilidad por sus acciones, pidió perdón a su pareja y aseguró que continuará trabajando para recuperar su confianza.

Francho Sierralta le pide perdón a su esposa tras polémica en show de Luzu TV

Desde el inicio de su mensaje, el amigo de Said Palao y Mario Irivarren reconoció el daño que ocasionó en su relación. Sin rodeos, admitió que la responsabilidad del ampay expuesto por Magaly Medina recae únicamente en él. "Mis actos y mis errores son enteramente mi responsabilidad. Lastimé a mi esposa y le pido perdón por el daño que le causé", escribió.

Más adelante, se refirió directamente a lo sucedido durante el evento de Luzu TV. Según explicó, los cuestionamientos estaban dirigidos hacia él, pero terminaron afectando también a su pareja. "Durante el evento de Luzu volvieron a hablar públicamente de lo que hice, delante de ella y de todo el público. Los gritos iban dirigidos a mí, pero ella también quedó expuesta", expresó.

Francho Sierralta confirma que sigue junto a su esposa

El empresario relató además la dificultad que tuvo para reaccionar en ese momento. "Con las cámaras encima ante más de 3.000 personas insultando y gritando, me costó reaccionar de la manera correcta y detener los agravios". No obstante, dejó claro que eso no reduce el impacto que tuvo la situación sobre su esposa. "Eso no cambia que lamento profundamente haberla puesto en una situación que nunca debió vivir. Le pido perdón también por eso", agregó.

Sierralta también agradeció el respaldo que ha recibido de su pareja pese a la crisis que atravesaron y confirmó que ellos continúan juntos. "Seguir a tu lado me confirma que la vida es linda y buena. Gracias por permitirme trabajar para ser una mejor persona y estar a la altura que mereces. Gracias por saber perdonarme desde el amor y por permitirnos ahora seguir soñando con formar una familia buena y feliz", escribió.

Franco Sierralta le fue infiel a su esposa en Argentina tres meses después de su matrimonio. Ampay involucró a Mario Irivarren y Said Palao.

En otro de los pasajes de su publicación, reconoció que aún tiene aspectos por mejorar. "Sé que tengo que corregir, aprender y mejorar muchas cosas. Pero no va a haber día de mi vida en que no siga trabajando y esforzándome por ser esa persona que mereces a tu lado", afirmó.

Finalmente, el empresario confirmó que ambos decidieron continuar con su relación y mantener su vida privada lejos de la exposición pública. "Te amo y prometo cuidarte y cuidarnos. Hemos decidido mantener nuestros temas de pareja en nuestra intimidad. Nos seguirán viendo juntos, disfrutando nuestra vida y construyendo nuestra relación a nuestro ritmo", concluyó, además de agradecer el apoyo de familiares, amigos y seguidores.