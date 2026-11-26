César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, reaparece y habla sobre la denuncia de Naldy Saldaña: "Ya no voy a guardar silencio" César Sánchez acudió a la Policía Nacional para brindar su manifestación en el marco de la denuncia de Naldy Saldaña. El músico adelantó que todavía saldrían a la luz nuevas pruebas audiovisuales.

El exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez, volvió a aparecer frente a las cámaras de televisión luego de acudir a la Policía Nacional del Perú (PNP) para rendir su manifestación como testigo en el marco de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos presentada por Naldy Saldaña. Su presencia llamó la atención del equipo de 'América hoy', que lo abordó tanto a su llegada como cuando se retiraba de la dependencia policial.

Durante el encuentro con la prensa, el artista mantuvo una actitud serena y evitó ofrecer detalles sobre el contenido de sus declaraciones. Sin embargo, dejó entrever que la investigación todavía tendría nuevos elementos por conocerse y adelantó que aparecerían más videos relacionados con el caso.

César Sánchez adelanta que aparecerán más videos sobre la denuncia de Naldy Saldaña

A diferencia de anteriores ocasiones, en las que prefería mantenerse alejado de los reporteros y no responder a sus interrogantes, César Sánchez decidió atender brevemente a los medios de comunicación. El músico, quien dirigió La Bella Luz, se mostró tranquilo, aunque dejó claro que considera prematuro emitir una postura definitiva sobre el proceso.

Consultado por las cámaras de 'América hoy' acerca de la denuncia presentada por Naldy Saldaña, el exdirector musical señaló que todavía existen aspectos que deben conocerse. Además, hizo referencia a la aparición de nuevas pruebas audiovisuales, sin precisar qué contenido tendrían ni cuándo serían difundidas.

"Yo no puedo decir sí o no, más adelante porque esto sigue, es un proceso muy delicado, las pruebas que están saliendo, van a ver más videos, hay muchas cosas que más faltan", manifestó ante el equipo televisivo.

Naldy Saldaña espera justicia tras declarar ante la Policía

Por su parte, Naldy Saldaña también fue abordada por los reporteros de 'América hoy' luego de acudir a la dependencia policial para brindar su declaración. La joven se refirió brevemente al avance del procedimiento y expresó cuál es su principal expectativa frente a la denuncia que presentó contra César Sánchez.

Al ser consultada sobre lo que espera de las autoridades, la joven respondió de manera directa: "Ahora solo espero la justicia". Asimismo, cuando le preguntaron si el exdirector musical de La Bella Luz se había comunicado con ella para ofrecerle disculpas, contestó negativamente: "No, no".