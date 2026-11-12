Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

Papa León XIV llega a Perú y junta perro, gato y pericote | Alcorta le tira hate a Espá | Arde Troya con Juliana Oxenford

EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Espectáculos

César Ritter conmueve al anunciar la muerte de su madre y se despide con desgarrador mensaje: "Escribo para no sentir culpa de no poder llorarla"

"Descubrieron que tenía un tumor en el cerebro", expuso César Ritter al revelar lo difícil que fueron los últimos días de su madre. El actor le agradeció inmensamente todo el cariño y amor que le brindó en vida.

César Ritter se despidió de su madre, a quien calificó como su fanática número 1. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
César Ritter se despidió de su madre, a quien calificó como su fanática número 1. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Por
google iconLa República en Google

César Ritter atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su madre a través de sus redes sociales. Con una extensa y conmovedora publicación en Instagram, el artista compartió el profundo dolor que le genera su partida y confesó lo difícil que le resulta asimilar su ausencia: "Escribo para no sentir culpa de no poder llorarla".

En su desgarrador mensaje, el actor peruano también reveló que su madre había sido diagnosticada con un tumor cerebral que afectó su capacidad para comunicarse. Asimismo, recordó su carácter rebelde, los momentos que compartieron y las enseñanzas que marcaron su vida, dedicándole unas últimas palabras llenas de amor, gratitud y nostalgia.

Mensaje de despedida de César Ritter a su madre en redes sociales.

Mensaje de despedida de César Ritter a su madre en redes sociales.

Puedes ver

¡Vuelven a trabajar juntos! César Ritter y Gonzalo Torres regresan con ‘Los Dioses del Teatro’ por 13 funciones

lr.pe

César Ritter se despide de su madre y revela mal que padecía

A través de su publicación, César Ritter contó que su madre había sido diagnosticada con un tumor cerebral que le quitó progresivamente la posibilidad de comunicarse. El actor recordó que, debido a esta condición, ella intentaba hablar y tomar decisiones, pero ya no lograba hacerse entender por completo, una situación que también representó un difícil momento para sus familiares.

LR Focus

El recordado integrante de 'Al fondo hay sitio' confesó que, durante ese proceso, los médicos esperaban que él respondiera por su madre, lo que despertó sentimientos encontrados. Según relató, intentaba que ella se tranquilizara y dejara algunas decisiones en manos de sus hijos; sin embargo, con el paso del tiempo, sintió una profunda culpa al verla dejar de expresar su carácter y personalidad.

"Me dolió haber deseado que acallara su ímpetu, que dejara de ser quien fue siempre, que empezara a morir", escribió, quien recordó con especial cariño que su madre nunca fue una mujer que se quedara callada y que siempre defendió sus ideas y convicciones.

"Gracias mamá, por enseñarme a rebelarme. A no quedarme callado. A pelear y mandar a la mierda las formas cuando se trata de defender a la familia", expresó con tristeza.

Puedes ver

César Ritter y Vanessa Jerí protagonizan miniserie 'Inquebrantables' que enseña a construir hogares seguros

lr.pe

César Ritter y el recuerdo del cariño de su madre con su esposa Ceci

En otro momento de su publicación, César Ritter también recordó el vínculo especial que su madre llegó a construir con su pareja, Cecilia. El actor destacó que ambas tenían personalidades fuertes y que, pese a sus diferencias en temas como religión, educación y alimentación, lograron conocerse, escucharse y desarrollar una verdadera amistad.

Sin embargo, uno de los recuerdos más conmovedores que compartió estuvo relacionado con los últimos días de su madre en la clínica. Según relató, ella se negaba a recibir alimentos, hasta que Cecilia se acercó y consiguió que aceptara cada cucharada que le ofrecía.

"Mi mamá la miró y aceptó cada cucharada", recordó el actor, quien también agradeció que ambas mujeres, a quienes describió como dos mujeres alfa, llegaran a quererse profundamente. Un vínculo que, según sus palabras, representó uno de los mayores regalos que le dejó su madre.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV se encuentra con el Señor de los Milagros en Las Nazarenas y se detiene a rezar ante la imagen

¿A qué hora juega Italia vs Francia EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

León XIV alerta por las divisiones en Perú y pide “sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”

Espectáculos

Katy Jara se molesta EN VIVO con católicos que se emocionan por la llegada del papa León XIV al Perú: "¿Qué hacen acá?"

Diana Sánchez emocionada por conducir la Vigilia de los Jóvenes junto al papa León XIV y encomienda a Dios su deseo de ser madre

Magaly Medina se emociona por la llegada del papa León XIV al Perú y luce vestido en su honor: “Es peruano”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hijo del ministro de Salud visitó MEF, Vivienda y Educación a nombre del Despacho Presidencial

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”