César Ritter conmueve al anunciar la muerte de su madre y se despide con desgarrador mensaje: "Escribo para no sentir culpa de no poder llorarla" "Descubrieron que tenía un tumor en el cerebro", expuso César Ritter al revelar lo difícil que fueron los últimos días de su madre. El actor le agradeció inmensamente todo el cariño y amor que le brindó en vida.

César Ritter se despidió de su madre, a quien calificó como su fanática número 1. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

César Ritter se despidió de su madre, a quien calificó como su fanática número 1. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

César Ritter atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su madre a través de sus redes sociales. Con una extensa y conmovedora publicación en Instagram, el artista compartió el profundo dolor que le genera su partida y confesó lo difícil que le resulta asimilar su ausencia: "Escribo para no sentir culpa de no poder llorarla".

En su desgarrador mensaje, el actor peruano también reveló que su madre había sido diagnosticada con un tumor cerebral que afectó su capacidad para comunicarse. Asimismo, recordó su carácter rebelde, los momentos que compartieron y las enseñanzas que marcaron su vida, dedicándole unas últimas palabras llenas de amor, gratitud y nostalgia.

Mensaje de despedida de César Ritter a su madre en redes sociales.

César Ritter se despide de su madre y revela mal que padecía

A través de su publicación, César Ritter contó que su madre había sido diagnosticada con un tumor cerebral que le quitó progresivamente la posibilidad de comunicarse. El actor recordó que, debido a esta condición, ella intentaba hablar y tomar decisiones, pero ya no lograba hacerse entender por completo, una situación que también representó un difícil momento para sus familiares.

El recordado integrante de 'Al fondo hay sitio' confesó que, durante ese proceso, los médicos esperaban que él respondiera por su madre, lo que despertó sentimientos encontrados. Según relató, intentaba que ella se tranquilizara y dejara algunas decisiones en manos de sus hijos; sin embargo, con el paso del tiempo, sintió una profunda culpa al verla dejar de expresar su carácter y personalidad.

"Me dolió haber deseado que acallara su ímpetu, que dejara de ser quien fue siempre, que empezara a morir", escribió, quien recordó con especial cariño que su madre nunca fue una mujer que se quedara callada y que siempre defendió sus ideas y convicciones.

"Gracias mamá, por enseñarme a rebelarme. A no quedarme callado. A pelear y mandar a la mierda las formas cuando se trata de defender a la familia", expresó con tristeza.

César Ritter y el recuerdo del cariño de su madre con su esposa Ceci

En otro momento de su publicación, César Ritter también recordó el vínculo especial que su madre llegó a construir con su pareja, Cecilia. El actor destacó que ambas tenían personalidades fuertes y que, pese a sus diferencias en temas como religión, educación y alimentación, lograron conocerse, escucharse y desarrollar una verdadera amistad.

Sin embargo, uno de los recuerdos más conmovedores que compartió estuvo relacionado con los últimos días de su madre en la clínica. Según relató, ella se negaba a recibir alimentos, hasta que Cecilia se acercó y consiguió que aceptara cada cucharada que le ofrecía.

"Mi mamá la miró y aceptó cada cucharada", recordó el actor, quien también agradeció que ambas mujeres, a quienes describió como dos mujeres alfa, llegaran a quererse profundamente. Un vínculo que, según sus palabras, representó uno de los mayores regalos que le dejó su madre.