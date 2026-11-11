¡Vuelven a trabajar juntos! César Ritter y Gonzalo Torres regresan con ‘Los Dioses del Teatro’ por 13 funciones Dirigida por Gonzalo Ladines, la pieza teatral juega con el humor sobre los desafíos de los actores (César Ritter y Gonzalo Torres) para mantenerse relevantes.

La obra ‘Los Dioses del Teatro’ regresa con 13 funciones del 6 de noviembre al 6 de diciembre en el Teatro Mario Vargas Llosa.

La obra ‘Los Dioses del Teatro’ regresa con 13 funciones del 6 de noviembre al 6 de diciembre en el Teatro Mario Vargas Llosa. Fotos: difusión.

Antes de finalizar el año, la obra 'Los Dioses del Teatro' regresa por una corta pero interesante temporada. La pieza teatral, producida por DEA Teatro, es una comedia basada en hechos (casi) reales y es dirigida por Gonzalo Ladines. César Ritter y Gonzalo Torres, quienes vuelven a trabajar juntos, son los grandes protagonistas.

'Los Dioses del Teatro' es una comedia que explora, desde el humor y la ironía, los desafíos de mantenerse vigente en el mundo artístico. A lo largo de la historia, los protagonistas se involucran en una obra que podría representar una oportunidad para recuperar sus carreras o, por el contrario, terminar de complicar sus vidas.

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Tras su primera temporada, 'Los Dioses del Teatro' vuelve a escena con una reposición de 13 funciones, del 6 de noviembre al 6 de diciembre, en el Teatro Mario Vargas Llosa, en San Borja. Las funciones serán los viernes y sábados a las 8.30 p. m. y los domingos a las 7.00 p. m. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/50.

‘Los Dioses del Teatro’ ofrece una experiencia que fusiona comedia y reflexiones sobre el miedo a no ser más lo que se fue.

¿De qué trata 'Los Dioses del Teatro'?

En 'Los Dioses del Teatro', César Ritter, quien volvió a grabar con Vanessa Jerí, y Gonzalo Torres descubren que vivir de los recuerdos funciona bastante bien… hasta que los recuerdos empiezan a vivir de ellos. Entre egos, cuentas por pagar, fórmulas absurdas para seguir vigentes y una obra que podría salvarlos o terminar de hundirlos, Ritter y Torres se lanzan a demostrar que su mejor momento no tiene por qué haber quedado atrás.

'Los Dioses del Teatro' es una comedia ácida, inteligente y peligrosamente cercana sobre el miedo a convertirse en aquello que uno fue. Porque el pasado ya tuvo su función. Ahora toca averiguar qué viene después.

'Los Dioses del Teatro' combina comedia ácida, situaciones absurdas y reflexiones sobre la vigencia artística. Con esta nueva temporada, la obra propone al público una experiencia teatral que aborda, desde la comedia, las contradicciones de quienes buscan mantenerse vigentes en la actualidad.