Jennifer Barreto gana el Miss Universo 2026 y le da a Puerto Rico su sexta corona tras 20 años Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto, se coronó como sucesora de Fátima Bosch en la edición celebrada en su propio país. Jennifer Barreto se convierte en la primera madre de familia en ser reina del concurso.

La final del Miss Universo 2026, que culminó con la coronación de Jennifer Barreto, se celebró en Puerto Rico el 24 de noviembre. | Foto: AFP

La final del Miss Universo 2026, que culminó con la coronación de Jennifer Barreto, se celebró en Puerto Rico el 24 de noviembre. | Foto: AFP Foto: AFP

Jennifer Barreto hizo historia en el Miss Universo 2026. La representante de Puerto Rico se consagró este martes 24 de noviembre en una edición celebrada en su país y recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, convirtiéndose en la nueva soberana del certamen.

La psicóloga, trabajadora social y modelo de 27 años logró imponerse a más de un centenar de candidatas tras una reñida competencia. Su desempeño en la ronda final y sus respuestas terminaron por convencer al jurado, otorgándole el título y convirtiéndola en la primera madre de familia que conquista el concurso en más de 7 décadas de historia.

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Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, hace historia en el Miss Universo 2026

La victoria de Jennifer Barreto permitió a Puerto Rico volver a lo más alto del certamen tras dos décadas. La nueva Miss Universo le dio al país su sexta corona desde el triunfo de Zuleyka Rivera en 2006 y, además, igualó una marca histórica de Denise Quiñones, quien en 2001 también se alzó con el título en una edición celebrada en territorio boricua.

El historial puertorriqueño en el concurso comenzó con Marisol Malaret en 1970, la primera representante de la isla en conquistar la corona. A ella se sumaron Deborah Carthy-Deu en 1985, Dayanara Torres en 1993 y las ya mencionadas Denise Quiñones y Zuleyka Rivera.

La final del Miss Universo 2026 se celebró en Puerto Rico el 24 de noviembre.

¿Cómo quedó el Top 5 del Miss Universo 2026?

Ganadora: Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto

Primera finalista: Miss Miss República Dominicana — Melissa Núñez

Segunda finalista: Miss Venezuela — Clara Vegas

Tercera finalista: Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski

Cuarta finalista: Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington.

¿Qué preguntas respondió Miss Puerto Rico en el Miss Universo 2026?

La etapa decisiva del certamen incluyó dos rondas de preguntas para las integrantes del Top 5. En la primera, Jennifer Barreto fue consultada sobre la inteligencia artificial y cuál considera que es el valor humano que nunca debería perderse frente a su avance. La puertorriqueña defendió la importancia de la responsabilidad en el uso de esta tecnología, aunque su respuesta generó debate en redes sociales.

En la última ronda, las finalistas respondieron qué creen que más necesita el mundo de los líderes actuales. Barreto destacó la empatía y sostuvo que quienes ejercen liderazgo deben dar el ejemplo, pero también escuchar y comprender las necesidades de la comunidad. Su desempeño terminó por convencer al jurado y asegurarle la corona del Miss Universo 2026.