Con candidatas de diversas naciones, el concurso tiene como objetivo encontrar la sucesora de la colombiana Catalina Duque en una noche llena de glamour y talento.

Con candidatas de diversas naciones, el concurso tiene como objetivo encontrar la sucesora de la colombiana Catalina Duque en una noche llena de glamour y talento. Foto: Facebook.

La 64.ª gala final de Miss International 2026 se celebra este miércoles 25 de noviembre en el Tokyo Dome City Hall, ubicado en el distrito de Shibuya, Tokio, Japón. Cerca de 70 candidatas procedentes de diversas naciones y territorios autónomos buscarán avanzar en el concurso con el objetivo de suceder a la colombiana Catalina Duque. En esta ocasión, Valentina Andreón Dal Toso es la encargada de llevar la banda de Perú.

Originaria de Trujillo, Andreón Dal Toso combina su carrera universitaria en Derecho con la práctica deportiva, reflejando el perfil de mujeres preparadas que la Organización Miss Perú impulsa para representar al país en el extranjero. Reconocida por la disciplina forjada en el baloncesto y su formación jurídica, la representante peruana buscará brillar en la instancia decisiva del certamen japonés.

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Conoce a las candidatas del Miss International 2026

Miss Albania - Alessia Surreli

Miss Alemania - Marlene Laura Jose

Miss Bélgica - Kayra Wouters

Miss Camboya - Sokea Kimleang

Miss Colombia - María Antonia Mosquera Carvajal

Miss Ecuador - Mariam Gisselle Rosales Sánchez

Miss España - Laura Dowell Ballesta

Miss Filipinas - Katrina Anne Castañeda Johnson

Miss Francia - Lena Vairac

Miss Ghana - Christabel Akweley Lamptey

Miss Grecia - Maria Apostolaki Lamptey

Miss Guatemala - Melina Birk

Miss Hawái - Nicole Ke'ala Alia Kãhealani Sakaguchi

Miss Honduras - Annette Lorena Christiansen

Miss Hong Kong - Clarisse Achard

Miss Indonesia - Victoria Veronica Titisari Kosasieputri

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos - Alejandra Samira Ranaudo

Miss Jamaica - Asia Wright

Miss Japón - Michiru Yakuwa

Miss Moldavia - Elizaveta Kuznetsova

Miss Mongolia - Khuslen Shirendev

Miss Nigeria - Damilola Bolarinde

Miss Nueva Zelanda - Allison Roa-Sauz

Miss Paraguay - Bárbara Vázquez

Miss Perú - Valentina Andreon Dal Toso

Miss República Checa - Laura Anna Glozarová

Miss Singapur - Janessa Yang Jiajing

Miss Togo - Jeanne Afandonougbo

Miss Venezuela - Valeria Marisa Di Martino Machado

Miss Vietnam - Lê Phương Khánh Như

Miss Zimbabue - Ruvimbo Tafadzwa Njomboro.