¿Quién ganó el Miss International 2026 y se convirtió en sucesora de Catalina Duque?
La 64.ª gala final de Miss International 2026 se celebra este miércoles 25 de noviembre en el Tokyo Dome City Hall, Tokio, con cerca de 70 candidatas de diferentes países.
La 64.ª gala final de Miss International 2026 se celebra este miércoles 25 de noviembre en el Tokyo Dome City Hall, ubicado en el distrito de Shibuya, Tokio, Japón. Cerca de 70 candidatas procedentes de diversas naciones y territorios autónomos buscarán avanzar en el concurso con el objetivo de suceder a la colombiana Catalina Duque. En esta ocasión, Valentina Andreón Dal Toso es la encargada de llevar la banda de Perú.
Originaria de Trujillo, Andreón Dal Toso combina su carrera universitaria en Derecho con la práctica deportiva, reflejando el perfil de mujeres preparadas que la Organización Miss Perú impulsa para representar al país en el extranjero. Reconocida por la disciplina forjada en el baloncesto y su formación jurídica, la representante peruana buscará brillar en la instancia decisiva del certamen japonés.
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Conoce a las candidatas del Miss International 2026
Miss Albania - Alessia Surreli
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Miss Alemania - Marlene Laura Jose
Miss Bélgica - Kayra Wouters
Miss Camboya - Sokea Kimleang
Miss Colombia - María Antonia Mosquera Carvajal
Miss Ecuador - Mariam Gisselle Rosales Sánchez
Miss España - Laura Dowell Ballesta
Miss Filipinas - Katrina Anne Castañeda Johnson
Miss Francia - Lena Vairac
Miss Ghana - Christabel Akweley Lamptey
Miss Grecia - Maria Apostolaki Lamptey
Miss Guatemala - Melina Birk
Miss Hawái - Nicole Ke'ala Alia Kãhealani Sakaguchi
Miss Honduras - Annette Lorena Christiansen
Miss Hong Kong - Clarisse Achard
Miss Indonesia - Victoria Veronica Titisari Kosasieputri
Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos - Alejandra Samira Ranaudo
Miss Jamaica - Asia Wright
Miss Japón - Michiru Yakuwa
Miss Moldavia - Elizaveta Kuznetsova
Miss Mongolia - Khuslen Shirendev
Miss Nigeria - Damilola Bolarinde
Miss Nueva Zelanda - Allison Roa-Sauz
Miss Paraguay - Bárbara Vázquez
Miss Perú - Valentina Andreon Dal Toso
Miss República Checa - Laura Anna Glozarová
Miss Singapur - Janessa Yang Jiajing
Miss Togo - Jeanne Afandonougbo
Miss Venezuela - Valeria Marisa Di Martino Machado
Miss Vietnam - Lê Phương Khánh Như
Miss Zimbabue - Ruvimbo Tafadzwa Njomboro.