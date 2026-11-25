¡Escándalo! Viralizan video de flamante Miss Universo 2026, Jennifer Barreto, respondiendo la misma pregunta de la ronda final Jennifer Barreto, la actual Miss Universo, recibió ola de cuestionamientos por su triunfo al responder la misma pregunta en la ronda final que en una entrevista anterior.

La modelo puertorriqueña Jennifer Barreto se consagró como Miss Universo 2026, convirtiéndose en la primera madre en ganar el certamen en sus 75 años de historia.

La modelo puertorriqueña Jennifer Barreto se consagró como Miss Universo 2026, convirtiéndose en la primera madre en ganar el certamen en sus 75 años de historia. Fotos: Telemundo/Instagram.

La modelo puertorriqueña Jennifer Barreto se consagró como la mujer más hermosa del planeta en el Miss Universo 2026, en una gran gala que se llevó a cabo la noche del martes 24 de noviembre en su país. De esa manera, la psicóloga y trabajadora social de 27 años le dio a Puerto Rico la sexta corona y además, se convirtió en la primera madre de familia que conquista el trono en los 75 años de historia del concurso tras imponerse a más de un centenar de candidatas.

El triunfo de Jennifer Barreto, quien recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, fue muy comentado en redes sociales. Mientras algunos aseguraron que la puertorriqueña no se merecía el título, otros la felicitaron por su triunfo histórico. Sin embargo, lo que aumentó la polémica fue un video de la modelo respondiendo la misma pregunta, días atrás, que en la gala final.

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Jennifer Barreto y su pregunta sobre la inteligencia artificial

La primera ronda de preguntas del Miss Universo 2026 fue protagonizada por Miss Filipinas (Beatrice Millan-Windorski), Miss Nueva Zelanda (Georgia Waddington), Miss Venezuela (Clara Vegas), Miss República Dominicana (Melissa Núñez) y Miss Puerto Rico (Jennifer Barreto), quien sorprendió al responder una pregunta sobre la inteligencia artificial. La boricua indicó que más allá de la tecnología, lo que nunca se debe de perder es el valor humano.

“La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse. Yo pienso que lo más importante es usarla responsablemente. Y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, a mí no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial, sino cuán responsables somos nosotros al utilizarla", manifestó en español Jennifer Barreto en la primera ronda de preguntas del Miss Universo 2026.

Tras la coronación de Jennifer Barreto como Miss Universo 2026, en redes sociales se empezó a viralizar un video de la puertorriqueña respondiendo a la misma pregunta que le hicieron en la ronda final. Ese hecho ha aumentado la polémica y muchos exigen una explicación a la organización.

“No me preocupa cuán inteligente llegue a ser la inteligencia artificial, sino cuán sabios vamos a ser nosotros los eres humanos para usarla juiciosamente”, dijo Jennifer Barreto en una entrevista pasada.

“Pero qué joyita de vídeo. Me encantaría saber cómo el Miss Universo justificaría esto. De ninguna manera, no lo harían porque no hay forma, esta resultó más descarada que Fátima (Bosch)”, manifestó una usuaria de ‘X’ que publicó el video de Jennifer Barreto.