Candidatas del Miss Perú 2027 viajan a Junín antes de la gran final: Suheyn Cipriani impactó con su look Las aspirantes al Miss Perú 2027 recorrerán diversas localidades como Huancayo y Jauja, participando en actividades culturales, solidarias y gastronómicas para resaltar la riqueza del Perú.

La final del Miss Perú 2027 se realizará en Junín. Antes de que se corone a la sucesora de Luren Márquez, la organización y las candidatas del certamen viajaron al centro del país por una semana (del 4 al 10 de noviembre de 2026) como parte de su misión de promover el empoderamiento femenino y difundir la riqueza turística y cultural del país ante el mundo.

Suheyn Cipriani, quien clasificó entre el top 30 del Miss Perú 2027, y las demás candidatas tienen previsto recorrer Huancayo, Pilcomayo, San Jerónimo de Tunán, Hualhuas, Chupaca, Sapallanga y Jauja, así como participar en diversas actividades culturales, gastronómicas y encuentros con las comunidades.

"Siempre he creído que representar al Perú empieza por conocerlo. Nuestro país tiene historias extraordinarias que merecen ser contadas y, desde Miss Perú, queremos utilizar nuestra plataforma para darles visibilidad. El año pasado fue Cusco, este año es Junín y nuestro sueño es seguir recorriendo cada destino de nuestro país, creando oportunidades y demostrando que la belleza también puede ser una fuerza de transformación", manifestó Cassandra Sánchez De Lamadrid, gerenta comercial del Miss Perú.

La final del Miss Perú 2027 se llevará a cabo en Junín, con candidatas que promueven el empoderamiento femenino y el turismo en el país.

Candidatas del Miss Perú 2027 recorren Junín antes de la final

Dentro de las actividades que realizan las aspirantes al Miss Perú 2027, resalta de manera especial su visita a las instalaciones del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), a la cual se suma una jornada de carácter solidario en la Compañía de Bomberos de Huancayo. La programación abarca de igual forma un desfile alegórico centrado en trajes típicos, una cena de gala y variadas iniciativas enfocadas en el compromiso social.

De forma complementaria, las concursantes formaron parte activa en la elaboración de la tradicional salsa a la huancaína utilizando el clásico batán de piedra, una costumbre gastronómica insignia de la zona orientada a salvaguardar y ensalzar la cocina local en tanto elemento clave de su patrimonio cultural y oferta turística. Adicionalmente, estuvieron presentes en el ancestral ritual de pago a la Pachamama, una manifestación tradicional de profunda gratitud hacia la tierra.

En esa misma línea, Jessica Newton, en su rol de directora de la organización, subrayó la relevancia de descentralizar la edición del Miss Perú 2027 al trasladar el certamen hacia diversos puntos del territorio nacional.