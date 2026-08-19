Luren Márquez, actual Miss Perú 2026, animó a las participantes a dejar una huella simbólica en la sociedad. Fotos: Carlos Félix / URPI-LR

Luren Márquez, actual Miss Perú 2026, animó a las participantes a dejar una huella simbólica en la sociedad. Fotos: Carlos Félix / URPI-LR

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Luren Márquez reapareció en el Teatro Municipal del Callao para presentar a las 63 candidatas del Miss Perú 2027, cuya ganadora se dará a conocer en diciembre próximo. Durante una conferencia de prensa, que se realizó el 18 de agosto, la reina de belleza se mostró conmovida por la nueva oportunidad que le dieron de representar al país en el Miss Universo 2026. Asimismo, les dejó un mensaje a todas aquellas mujeres que buscan sucederla.

“Todas las mujeres, cuando ingresamos a la plataforma (concurso), salimos evolucionadas, tenemos una mejor versión de nosotras. Podemos conectar con un propósito que llevamos en el corazón. Y lo más bonito que puedo decirles es que podemos dejar una huella simbólica a nuestra sociedad, a nuestra comunidad y a nuestro país”, expresó Luren Márquez, quien fue destituida del Miss Perú, pero horas después recuperó la corona.

A continuación, conoce a las 31 candidatas del Miss Perú 2027 que ganaron un casting nacional, así como a las 32 peruanas que representan a las diversas regiones del país. Sin duda, la más preparada de todas es Suheyn Cipriani, quien indicó que su sueño es representar a la nación en este concurso de belleza más importante del mundo.

Conoce a las 31 ganadoras del casting nacional y a las 32 candidatas representando diversas regiones del Perú. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Ganadoras del casting nacional de Miss Perú

1. Mariela Elisa Arévalo Aguilar

2. Arantxa Elizabeth Solórzano Chávez

3. Jhazmin Karolinne Calderon Rossi

4. Gianira Castillo Apaza

5. Loraine Sol Adela Groothedde Vargas

6. Dialeny Santos Castro

7. Kelly Saraí Julca Oshiro

8. Andrea Molina Liza

9. Milagros Nathifer Salvatierra De la Torre

Simone Lindley Marroquin

11. Daniela Quiroz Vásquez

12. Nadine Vargas Rojas

13. Carolina Murguía Tizón

14. Isabella Valentina Indacochea Rodriguez

15. Valeria Florian Castillo

16. Micaela Millo de la Cuba

17. Maria Natalia Reyna Farje Sarmiento

18. Cielo Estefania Miranda Guillen

19. Laura Vargas

20. Suheyn Cipriani Noriega

Suheyn Cipriani busca brillar en el Miss Perú 2027, con el sueño de representar al país en el Miss Universo. La modelo fue presentada como una de las 63 candidatas del certamen. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

21. Yulisa Oviedo Tito (Andahuaylas)

22. Elice Julich

23. Mayra Taco

24. Jhazmin Fiestas

25. Andrea García

26. Andrea Herrera

27. Gabriela Mato

28. Claudia Guevara

29. Pamela Andía Ávalos

30. Kenza Velis

Pamela Rodríguez

Luren Márquez instó a las 63 participantes del Miss Perú 2027 a evolucionar y dejar una huella positiva en la sociedad durante su paso por el concurso de belleza. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Candidatas de Miss Perú 2027 a nivel regional

1. Emilia Miranda Sal y Rosas (Miss Perú Áncash)

2. Antonella Alessandra Cortez Aranzulo (Miss Perú Áncash Capital)

3. Gabriela Darleen Juárez Basurco (Miss Perú Arequipa)

4. Fátima Ariana Diaz Diaz (Miss Perú Cajamarca)

5. Jenessis Jafeth Delgado Donayre (Miss Perú Callao)

6. Ashely Latorraca (Miss Perú Chachapoyas)

7. Lyna Shantal Vega Aguinaga (Miss Perú Chiclayo)

8. Yuriko Halty (Miss Perú Comunidad Latina)

9. Cithaly Paola Escobedo Goyzueta (Miss Perú Cusco)

10. Valeria Cristina Quiñonez Trejo (Miss Perú Cusco)

11. Daphna Issabella Georgina Delgado Gál (Miss Perú Huánuco)

12. Rosas Crispin lady Isabel Miss Perú Junín (Miss Perú Jaén)

13. Maricielo Salcedo Cutipa (Miss Perú La Convención)

14. Giulliana Francesca Vallebouna Coloma (Miss Perú La Libertad)

15. Dina Guadalupe Guzmán Valiente (Miss Perú Lambayeque)

16. Cristina Curay Bensus (Miss Perú Lambayeque Región)

17. Ariana Militza Zumaeta Zecevich (Miss Perú Leoncio Prado)

18. Vanessa Geraldine Medina Saldaña (Miss Perú Lima)

19. Valeria Natalia Noblecilla Delgado (Miss Perú Lima Capital)

20. Ailemys Hernández Díaz (Miss Perú Lima Centro)

21. Leiya Lee (Miss Perú Lima Norte)

22. Maria Fernanda Cardozo Crisanto (Miss Perú Lima Sur)

23. Mel Andrea Maxdeo Holgado (Miss Perú Machu Picchu)

24. Adela Nicole Salas Espinoza (Miss Perú New York)

25. Maria Fernanda Martinez Arrieta (Miss Perú Piura)

26. Tania Eliana Torres Prado (Miss Perú Región Cajamarca)

27. Esthefanny Brigitte de la Cruz Murugar (Miss Perú Región Lima Norte)

28. Beiggy Mabel Vela Zevallos (Miss Perú San Martín)

29. Eva Maria Zegarra Cornejo (Miss Perú Tacna)

30. Janet Ruiz Esparza (Miss Perú Tarapoto)

31. Soliv Evelin Vera Monteviller (Miss Perú Urubamba)

32. Vera Milena Said Jelicic (Miss Perú USA).