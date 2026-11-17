Jefferson Farfán lanza insólito comentario al asistir a entrenamiento de su hijo en Pádel: “En mi arenal no había eso” La 'Foquita' acompañó a Adriano en una jornada deportiva y no pudo evitar bromear sobre su falta de experiencia con la raqueta. Además, confesó que inicialmente soñaba con verlo triunfar en el fútbol.

Jefferson Farfán protagonizó un divertido momento al visitar a su hijo Adriano durante una jornada de pádel. El exfutbolista peruano llegó para acompañar al joven de 18 años, quien viene destacando en esta disciplina y tiene la ilusión de construir una carrera profesional. Sin embargo, una de sus declaraciones llamó particularmente la atención por la espontaneidad con la que recordó sus orígenes.

El encuentro quedó registrado en un video difundido por la Asociación Peruana de Pádel, donde la popular 'Foquita' fue consultada sobre su relación con este deporte. Entre risas, reconoció que no tiene experiencia jugando con una raqueta y lanzó un comentario que generó carcajadas: “En mi arenal no había eso”. Asimismo, habló sobre las expectativas que tuvo inicialmente respecto al futuro deportivo de su hijo.

Jefferson Farfán bromea al ver a su hijo practicar pádel

Durante la grabación, Adriano Farfán contó cómo viene desarrollándose en el pádel y reveló que se encuentra entusiasmado con la posibilidad de dedicarse profesionalmente a esta disciplina. El joven de 18 años comentó que recientemente había conseguido una importante victoria junto a su compañero, con un resultado de 6-1 y 6-2.

En otro momento, fue consultado sobre si Jefferson Farfán ya había probado suerte en una cancha de pádel. Con una sonrisa, el joven dejó entrever que buscará convencerlo para que se anime a practicar junto a él. “No, pero lo voy a traer muy pronto”, comentó.

Por su parte, el exfutbolista peruano no ocultó su desconocimiento sobre esta actividad y reconoció que tampoco tiene experiencia con el frontón. “Nada, nada. Frontón, nada. En mi arenal no había eso”, manifestó entre carcajadas.

Fiel a su estilo, Jefferson Farfán también aseguró que su especialidad continúa siendo el fútbol y que no se considera especialmente hábil para otros deportes. Incluso anticipó que podría convertirse en motivo de bromas cuando finalmente se anime a jugar pádel.

“Lo mío es el fútbol. Yo soy una bestia para otro deporte. Cuando le agarras la maña (al pádel), creo que es totalmente natural, orgánico (…). Se van a burlar de mí cuando juegue”, agregó.

Jefferson Farfán orgulloso por nueva faceta de su hijo

Más allá de las bromas sobre su falta de experiencia con la raqueta, Jefferson Farfán aprovechó la visita para expresar la felicidad que siente al acompañar a Adriano en esta nueva etapa.

El exintegrante de la selección peruana reconoció que, en un primer momento, imaginaba un camino diferente para su hijo, pues tenía la ilusión de verlo seguir sus pasos y destacar en el fútbol.

“Feliz y orgulloso de estar aquí, acompañando a mi hijo en este nuevo deporte para él, ya que me ilusionó primero con el fútbol y ahora está aquí, en el pádel. Contento de apoyarlo y verlo feliz”, declaró la Foquita durante el encuentro.