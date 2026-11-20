Modelo Malú Ferrer expone el detonante que la hizo dejar para siempre a John Kelvin: “Acuerdos que no se respetaron” Malú Ferrer se presentó en el programa de Magaly Medina y reveló aspectos hasta ahora desconocidos sobre su relación con su ahora exnovio, John Kelvin.

Malú Ferrer se presentó en el programa de Magaly Medina para revelar aspectos hasta ahora desconocidos sobre los motivos que la llevaron a terminar su relación de varios meses con John Kelvin. La modelo, de 26 años, sostuvo que hubo algunas situaciones que rompieron la confianza, aunque descartó que hubiera existido una infidelidad.

Cabe recordar que la influencer, radicada en Estados Unidos, anunció el fin de su relación con el excantante de Grupo 5 mediante un comunicado que publicó el jueves 19 de noviembre en sus historias de Instagram. Su romance recibió duras críticas debido a las reiteradas denuncias por agresión que registra el artista en su historial.

Malú Ferrer en el programa de Magaly Medina. Foto: ATV.

Malú Ferrer explica por qué terminó su relación con John Kelvin

Malú Ferrer reveló dos motivos que la llevaron a terminar su relación con John Kelvin. La modelo explicó que la distancia representó una dificultad para ambos y que, además, hubo acuerdos que no se respetaron durante el romance, lo que terminó afectando la confianza.

"Hay acuerdos que no se respetaron. Yo hablé con él después, cuando obviamente se fractura la confianza, una relación a distancia es complicada. Él me otorgó esa confianza para yo poder sostener una relación; obviamente, hizo bien las cosas. Pasó algo que no iba de acuerdo a los acuerdos que tuvimos, no quiero ahondar qué pasó, no es que terminamos mal, pero esa es la situación", contó ante Magaly Medina.

Por otro lado, la modelo tuvo palabras de elogio para su expareja y destacó la manera en que afrontó sus problemas personales. "Siempre desde un inicio fue como que ‘hazte cargo de tu proceso’, siempre se portó a la altura. Construimos bastantes cosas juntos", señaló.

Además, sorprendió al revelar que trabajaba con el cantante y estaba a cargo de susredes sociales. "Siempre hicimos el tema de comentar, yo era la community manager de él, éramos buen equipo laboralmente", agregó, asegurando que también pudo conocer a la familia de Kelvin.

Malú Ferrer deja abierta la posibilidad de volver con John Kelvin

Magaly Medina le consultó a Malú Ferrer si existe la posibilidad de retomar su relación con John Kelvin. Ante esto, la modelo afirmó que seguirán viéndolo junto con él, ya que tienen acuerdos comerciales que cumplir, aunque no descartó que puedan darse una nueva oportunidad en el amor.

"En el presente no es la mejor decisión. El futuro no lo sé. Le tengo muchísimo cariño y creo que él también a mí", finalizó.