John kelvin confiesa que buscará retomar relación con modelo Malu Ferrer El cantante aseguró que todavía desea retomar su relación con la empresaria y rechazó que su separación sea una estrategia para promocionar su próximo espectáculo.

La separación de John Kelvin y Malú Ferrer continúa dando que hablar. Luego de que la empresaria anunciara el fin de su romance en redes sociales, el cantante decidió pronunciarse sobre la situación sentimental que atraviesan y dejó en claro que no quiere dar por terminada su historia de amor.

Las declaraciones del cumbiambero también surgieron luego de que se especulara que el distanciamiento habría sido preparado para generar publicidad alrededor de un espectáculo musical. Frente a estos comentarios, el artista respondió y explicó cómo se encuentra actualmente su relación con la empresaria.

John Kelvin confiesa que quiere recuperar a Malú Ferrer y asegura que luchará por ella

El intérprete manifestó que todavía espera tener una oportunidad para retomar su romance con Malú Ferrer. "No es marketing, no es show, espero tenerla otra vez", expresó al rechazar las versiones que relacionaban su separación con una estrategia publicitaria.

Asimismo, salió en defensa de la empresaria frente a quienes señalaron que ella habría aprovechado la relación. "Tampoco es verdad que ella me usó. Ella es un amor, estuvo conmigo porque sintió lo mismo que yo. En el amor nunca se sabe, no se mendiga amor, pero no es fácil encontrar una conexión tan real", sostuvo.

John Kelvin también dejó en claro que no piensa rendirse fácilmente. "Voy a luchar por ella, sabe todo lo que di por ella", afirmó. Con estas palabras, el cantante evidenció que todavía tiene la esperanza de reconciliarse con su expareja.

John Kelvin responde a críticas por su pasado y niega que su separación sea un armani

El cantante también se refirió a los cuestionamientos que recibió luego de conocerse el fin de su relación. Ante quienes lo califican de violento y respaldan que Malú Ferrer haya decidido alejarse, aseguró que ahora es una persona diferente. "No soy violento, mi pasado es pasado, ahora soy un nuevo ser de luz", manifestó, aunque reconoció que todavía tiene aspectos que debe mejorar.

Por otro lado, descartó que la ruptura haya sido planeada para generar expectativa por 'Voces de la cumbia', espectáculo que se realizará el sábado 28 de noviembre en El Huaralino. Según explicó, el evento ya estaba programado antes de que terminara su romance con la empresaria. "Nada de lo que pasó es 'armani', sino debería estar feliz a su lado y estamos lejos", expresó.