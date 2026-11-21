Naldy Saldaña rompe su silencio tras pedido de 9 meses de prisión preventiva contra César Sánchez: "No es suficiente" La cantante Naldy Saldaña reconoció que todavía espera una respuesta más contundente de las autoridades respecto a la denuncia que realizó contra César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz.

La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, en el marco de la investigación por la denuncia presentada por Naldy Saldaña. Tras conocerse el requerimiento del Ministerio Público, la cantante se pronunció sobre el avance del proceso y contó cómo esta situación continúa afectándola.

Aunque consideró que la solicitud representa un primer paso, la artista piurana señaló que todavía no siente que se haya alcanzado la justicia que reclama desde que denunció a su exdirector musical por presuntos tocamientos indebidos y actos de índole sexual. En medio de este proceso, aseguró que intenta mantenerse enfocada en su carrera artística y encuentra en la música el impulso para seguir adelante.

“Busco justicia”: Naldy Saldaña habla tras pedido de prisión preventiva contra César Sánchez

Durante una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la exintegrante de La Bella Luz explicó que el caso sigue teniendo repercusiones en su vida personal. Según contó, ha encontrado en su actividad musical y en el respaldo de sus seres queridos una forma de afrontar esta etapa.

Al referirse al impacto emocional que le ha dejado la situación, la cantante confesó: "Es un tema que me sigue afectando… Estoy tratando de neutralizar con mi música, que es lo que estoy presentando ahora, tratando de tener junto a mi familia y al público, que es lo que he tratado de utilizar para salir adelante". Sus palabras reflejan que, pese a las dificultades, busca continuar con sus proyectos y apoyarse en su entorno cercano.

Asimismo, Naldy reiteró que su principal objetivo desde que hizo pública la denuncia es obtener justicia. En ese sentido, sostuvo: "Solamente lo único que siempre menciono y que busco es justicia, que es lo que estoy haciendo y luchando con todo para poder lograr nuestro objetivo".

Naldy Saldaña considera que el pedido fiscal es un primer paso

Al ser consultada sobre el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez, la artista evitó anticipar cuál podría ser el resultado de la evaluación judicial. Si bien reconoció que la solicitud representa un avance, consideró que todavía no es suficiente. "Yo creo que por algo podemos iniciar, aunque considero que no es lo suficiente, pero por algo se inicia", manifestó.

La cantante también dejó en claro que aún no logra sentirse tranquila frente a lo ocurrido. Al explicar cómo afronta el proceso, expresó: "Tranquilidad aún no. No tengo tranquilidad porque sé que aún no se ha hecho justicia como quisiera y como se debería".

Finalmente, Naldy aprovechó la entrevista para dirigirse a otras mujeres que atraviesan situaciones similares y las animó a denunciar. La artista pidió que no guarden silencio por temor y que encuentren en su experiencia un impulso para buscar ayuda. "No callar, sobre todo, y que esto lo tomen como un impulso para que ellas también lo hagan", sentenció.