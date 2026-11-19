Anely Dávila canta tema de Sharik Arévalo en concierto de Corazón Serrano y desata revuelo en redes: "Eso no se hace" Los fans de Sharik Arévalo no tardaron en reaccionar en redes. Anely Dávila fue presentada como nueva integrante de Corazón Serrano en noviembre tras su salida de La Bella Luz.

El debut de Anely Dávila en Corazón Serrano continúa dando que hablar en redes sociales. Tras su incorporación a la delantera de la agrupación piurana, una reciente escena protagonizada junto a Sharik Arévalo llamó la atención de los seguidores y generó una ola de comentarios en TikTok.

Con apenas 19 años, la cantante fue presentada como nueva integrante de la orquesta en noviembre de 2026, apenas un mes después de su salida de La Bella Luz. Desde entonces, su llegada ha despertado gran expectativa entre los fanáticos del grupo liderado por los hermanos Guerrero Neyra.

Anely Dávila canta tema de Sharik Arévalo tras debutar en Corazón Serrano

La situación se produjo durante un concierto que Corazón Serrano ofreció en Abancay, Apurímac, el 17 de noviembre. En medio del espectáculo, Anely tomó el micrófono para interpretar 'Mix Te Sueño: Vidita / Tú me vas a dejar', uno de los temas más exitosos de la agrupación durante este 2026.

La canción alcanzó gran popularidad en la voz de Sharik Arévalo, quien fue presentada como integrante de la orquesta tras imponerse en un casting internacional realizado en abril de este año. Por ello, no pasó desapercibido que fuera Dávila quien la interpretara sobre el escenario.

Usuarios reaccionan a la interpretación de Anely Dávila

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios cuestionaron la decisión y compararon a ambas cantantes, otros incluso especularon sobre las expresiones faciales de Arévalo durante la presentación. “Sharik es Sharik, solo diré”, “Anely canta bonito, pero creo que Sharik lo hace mejor”, “Esa canción es para la voz de Sharik”, “En la voz de Sharik es otro nivel, así que no pasa nada”, “Ya empezaron a quitar los temas”, “Eso no se hace”, “¿Cómo le va a quitar el tema ?” y “¿Por qué le hacen eso a Sharik?” fueron algunos de los comentarios compartidos en TikTok.

Sin embargo, también surgieron mensajes en defensa de Anely. Varios internautas señalaron que la altura y las condiciones climáticas de Abancay habrían afectado a Arévalo, motivo por el que Dávila habría asumido la interpretación del tema. Otros recordaron que, en distintas ocasiones, las integrantes de Corazón Serrano han cantado títulos asociados a sus compañeras, incluido el repertorio de Yrma Guerrero, líder y cofundadora de la agrupación.

Hasta el momento, ni las cantantes ni Corazón Serrano se han pronunciado sobre lo ocurrido. Mientras tanto, Anely continúa consolidándose en su nueva etapa artística tras su paso por La Bella Luz, agrupación en la que ganó una amplia base de fans gracias a su carisma, talento y cercanía con el público.