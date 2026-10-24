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Juan Carlos Orderique rompe su silencio tras dejar América Televisión y confiesa por qué se fue: "No coincidimos"

Juan Carlos Orderique explicó por qué dejó América Televisión después de 22 años. Asimismo, reveló que recibió tres ofertas laborales y contó cuáles son sus planes tras cerrar esta etapa.

Juan Carlos Orderique revela cuáles son su planes a futuro. Composición LR. Instagram
Juan Carlos Orderique revela cuáles son su planes a futuro. Composición LR. Instagram
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Juan Carlos Orderique se pronunció sobre su salida de América Televisión después de permanecer 22 años en el canal. El presentador del famoso segmento 'La previa' explicó que la decisión se tomó de mutuo acuerdo y que se retira agradecido por las oportunidades que tuvo durante su trayectoria. Pero, pese a lo declarado, reconoció que los cambios en su última etapa en la cadena de televisión generaron diferencias entre ambas partes.

La noticia se conoció luego de que el periodista deportivo publicara un comunicado en sus redes sociales para despedirse de la casa televisora, agradecer al público y recordar el cariño recibido de los hinchas. En sus declaraciones, Orderique también adelantó que recibió tres propuestas laborales tras anunciar su salida, pero aseguró que, por ahora, prefiere descansar y evaluar con tranquilidad sus próximos pasos.

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Juan Carlos Orderique habla sobre su paso en América Televisión

Orderique recordó que ingresó a América Televisión en 2002, canal donde desarrolló una carrera vinculada principalmente a las coberturas deportivas. Al explicar las razones de su salida, el conductor precisó que no hubo una ruptura unilateral, sino un acuerdo con el canal. Pero las modificaciones ocurridas durante la última etapa de su permanencia influyeron en la decisión de cerrar ese ciclo profesional.

"He estado 22 años en América Televisión, recuerdo que ingresé en el 2002 y dos años después hice mi primera previa. Mi salida se ha dado por mutuo acuerdo con el canal y me voy tranquilo, muy agradecido por todo lo que me han dado. Era momento de cerrar un ciclo, pues en la última etapa se dieron cambios y no coincidimos. Todo en la vida tiene su final", manifestó Orderique.

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¿Cuáles son los planes de Orderique a futuro?

Tras anunciar su salida del canal 4, Juan Carlos Orderique comenzó a recibir propuestas para continuar su carrera en los medios de comunicación. Según reveló, apenas publicó su comunicado recibió una oferta para trabajar en televisión y otras dos relacionadas con la producción de podcast. Sin embargo, aclaró que no tiene previsto regresar de inmediato a la pantalla chica.

Por ahora, la prioridad del expresentador de 'Sí va a salir' es tomarse un tiempo de descanso y analizar las alternativas que tiene sobre la mesa antes de elegir una oportunidad que se ajuste a sus intereses. "Apenas publiqué el comunicado he recibido una oferta de televisión y dos para hacer un podcast; pero ahorita no voy a volver. Lo voy a analizar con calma para volver con una propuesta que me apasione", señaló.

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