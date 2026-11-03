Juan Carlos Orderique rompe su silencio y confiesa el motivo de su salida de la TV: “No me sentía muy cómodo” Juan Carlos Orderique reveló los motivos de su salida de América Televisión y detalló que cambios en su último programa lo hicieron tomar esa “difícil decisión”.

Juan Carlos Orderique habló sobre su salida de América Televisión en el programa 'Sin más que decir', donde explicó que no se sentía cómodo con los cambios que el canal implementaba en el espacio que conducía. Asimismo, el periodista deportivo contó, durante la entrevista con Pía Copello, que las modificaciones estaban relacionadas con temas que no son su especialidad.

Según relató el expresentador de 'Si va a salir', dejar la casa televisora fue una decisión difícil, pese a que el formato de su último programa ya no coincidía con la esencia del personaje que interpretaba frente a las cámaras. Sin embargo, Orderique aclaró que no tiene problemas con el canal, donde trabajó durante 22 años.

Orderique se pronuncia sobre su salida de América Televisión

El exconductor de América Televisión explicó que no logró identificarse con el formato de su último espacio televisivo. "No me sentía muy cómodo la verdad. La dinámica era distinta [en ese programa], porque tenía que comentar sobre ropa, análisis de fútbol y yo lo que quería era entretener", expresó el periodista.

Orderique reconoció que despedirse de la televisora fue complicado, pues sentía que las nuevas propuestas ya no coincidían con el estilo que había desarrollado en pantalla. "Ha sido una decisión muy difícil. Se estaban presentando cosas que digamos, ya no coincidimos en las ideas Se cambió a un formato distinto a lo que era la esencia del personaje", manifestó.

¿Qué planes tiene Orderique para el futuro?

El expresentador del famoso segmento 'La previa' informó que comenzó a recibir propuestas de otros espacios informativos tras el anuncio de su salida de América Televisión. Además, detalló que la oferta laboral llegó de un canal rival, como también de otras producciones relacionadas con un podcast. Pese a ello, el periodista afirmó que no tiene previsto regresar de inmediato a la pantalla.

"Apenas publiqué el comunicado he recibido una oferta de televisión y dos para hacer un podcast; pero ahorita no voy a volver. Lo voy a analizar con calma para volver con una propuesta que me apasione", señaló Orderique, mientras indicaba que su prioridad es tomar un tiempo de descanso y analizar las alternativas que tiene sobre la mesa antes de elegir una oportunidad que se ajuste a sus intereses.