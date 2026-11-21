El Gran Corso de Wong y Metro llegará a Jesús María con un espectáculo navideño: ¿cuándo será y qué atracciones tendrá? Rebeca Escribens, la Chola Chabuca y muchos más artistas serán parte de este emblemático espectáculo navideño, que incluirá carros alegóricos, comparsas, luces y música.

Jesús María se prepara para el Gran Corso de Wong y Metro el 13 de diciembre. Un desfile lleno de música, luces y color que reunirá a miles de familias en la avenida Salaverry.

Jesús María se prepara para el Gran Corso de Wong y Metro el 13 de diciembre. Un desfile lleno de música, luces y color que reunirá a miles de familias en la avenida Salaverry. Foto: difusión.

El distrito de Jesús María ya alista los preparativos para albergar uno de los eventos navideños más aguardados de la temporada. El próximo domingo trece de diciembre, sus avenidas vibrarán con música, luces y color gracias al Gran Corso de Wong y Metro, un desfile que tomará la avenida Salaverry para reunir a miles de familias en una velada inolvidable.

Promovido por Cencosud y producido por América Multimedia, este espectáculo promete un imponente despliegue de carros alegóricos, comparsas y números artísticos en los que reinará el espíritu de la Navidad. La celebración contará además con la participación de figuras reconocidas como Rebeca Escribens y la Chola Chabuca, entre otros invitados.

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El Gran Corso se celebrará en diciembre en el marco de la Navidad.

Quienes deseen volver a vivir la magia del desfile —o verlo desde casa— podrán sintonizar la emisión especial por la señal de América Televisión el viernes 25 de diciembre en horario estelar (prime time).

Recorrido y plan de desvíos del Gran Corso de Wong y Metro

La caravana del Gran Corso de Wong y Metro partirá desde las inmediaciones del Parque Próceres de la Independencia, avanzará a lo largo de la avenida Salaverry y culminará en La Concha Acústica del Campo de Marte (avenida La Peruanidad), cubriendo un trayecto superior a las 15 cuadras.

Con el objetivo de garantizar el orden durante la jornada, Cencosud y América Multimedia articulan acciones de tránsito y resguardo junto a la Municipalidad de Jesús María y la Policía Nacional del Perú. En los próximos días se informarán los horarios de cierre vial, las calles afectadas y los desvíos habilitados para que los conductores organicen sus rutas con anticipación.

El operativo de seguridad incluirá la presencia de agentes policiales, personal de serenazgo, unidades de bomberos y ambulancias listas ante cualquier eventualidad. De forma paralela, la jornada integrará dinámicas de concientización sobre el reciclaje y el cuidado ambiental frente al uso de plásticos descartables.