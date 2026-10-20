Juan Carlos Orderique sorprendió a sus seguidores el 20 de octubre al anunciar su salida de América Televisión, casa en la que trabajó durante más de dos décadas y donde se convirtió en uno de los rostros más populares de la cobertura futbolística y el entretenimiento.

El periodista deportivo compartió un extenso mensaje en sus redes sociales para despedirse del canal. La noticia generó una inmediata reacción entre televidentes, colegas y figuras de la farándula nacional, quienes destacaron el carisma que lo convirtió en un personaje querido por el público gracias a su cercanía con los hinchas y frases icónicas como su inconfundible "Papito lindo, reina preciosa".

Juan Carlos Orderique deja América TV tras más de 20 años

Durante años, Juan Carlos Orderique fue uno de los principales rostros de las coberturas deportivas de América TV. Su popularidad creció con las secuencias de ‘La Previa’ en ‘Fútbol en América’, además de proyectos propios como ‘Sí va a salir’ y, más recientemente, ‘Sí va a salir: El show’, espacio que condujo junto a Rafael Cardozo y Rocío Miranda.

En el comunicado, el periodista expresó su gratitud por el tiempo que permaneció en la televisora y recordó el papel que tuvo en su desarrollo profesional. "Después de más de 20 años, me despido profundamente agradecido por todo lo vivido en América Televisión. América me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de hacer televisión desde niño y desarrollar mi carrera. Por eso, solo puedo decir: GRACIAS", manifestó.

Juan Carlos Orderique anunció su salida de América TV el 20 de octubre, a través de un comunicado oficial. Foto: Instagram

El comunicador también dedicó unas líneas a los espectadores. En un emotivo agradecimiento, manifestó: "Gracias al público que durante todos estos años me permitió entrar a sus hogares, que disfrutó de nuestros programas y que tantas veces se reunió en familia frente a la tele para compartir un momento de alegría".

Famosos de la farándula reaccionan a salida de Juan Carlos Orderique de América TV

Más adelante, Orderique tuvo palabras especiales para los aficionados al deporte, sector con el que construyó una relación cercana gracias a sus coberturas dentro y fuera del Perú. "A los hinchas, gracias por todo su cariño, no solo a los que viven en nuestra tierra, sino también a los que están lejos de ella, con quienes hemos compartido lindos momentos. Y es que siempre hay un peruano por el mundo", agregó.

La despedida también incluyó un reconocimiento a quienes lo acompañaron detrás de cámaras y una promesa de que esta no es su despedida definitiva. "Y, por supuesto, a mi equipo de producción por su lealtad y compromiso de siempre. Gracias por todo. Los quiero mucho... Nos volveremos a encontrar", sentenció.

Hasta el momento, el periodista no ha precisado los motivos de su salida ni ha anunciado cuál será su próximo proyecto. Lo que sí quedó claro fue el respaldo recibido en redes sociales, donde seguidores y figuras públicas como Tracy Freundt, Zagaladas, Rafael Cardozo y Fernando Armas le desearon éxitos en la nueva etapa que inicia.