Este video no muestra sesión del Congreso de Nepal antes de las protestas que terminaron con su destrucción

EL BULO:

Así trabajaban los congresistas en Nepal, al igual que en Venezuela.

LO IMPORTANTE

Video muestra festividad dentro del congreso de Indonesia.

Se identificó a los congresistas y autoridades del actual gobierno de Indonesia.

Nepal e Indonesia se encuentran en manifestaciones sociales que han terminado con la quema de sus parlamentos.

El humo blanco de las bombas lacrimógenas y el negro del caucho quemado se encontraron en el cielo agrietado de Nepal. Bajo la humareda, los gritos corrían al igual que las balas, cañones de agua y la muerte de al menos 22 nepalíes, en medio de un enfrentamiento exhaustivo en el Parlamento de Katmandú, frente a la policía que mantenía una orden de toque de queda. Como es de conocimiento público, la represión no fue suficiente. Los ciudadanos lograron ingresar y quemar el palacio el 9 de septiembre de 2025, y continuaron en la búsqueda de otros exministros e instituciones públicas importantes.

En este contexto de violencia política, por redes sociales se viralizó un video que supuestamente muestra algunos congresistas de Nepal bailando y cantando en el parlamento en medio de una sesión. Casi al final del video, se muestra presuntamente a uno de los altos mandatarios de la nación asiática. No obstante, la grabación corresponde a otro país.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, hemos identificado que el bulo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 934.000 visualizaciones, 18.000 'me gusta', 5.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 435 comentarios.

Video de congresistas es de Indonesia

Para encontrar su origen, realizamos una búsqueda inversa de imágenes a uno de los fotogramas del bulo y encontramos varias publicaciones del mismo video, pero con descripciones distintas que los usuarios señalan provenientes del parlamento de Indonesia.

Congresista indonésa, Novita Wijayanti. Foto: capturas de pantalla

Con esta pista, realizamos otra búsqueda inversa, pero a los rostros de las dos figuras que tienen un corte audiovisual de perfil por segundos. Encontramos que, el primero, se trata de Prabowo Subianto, el actual presidente de Indonesia; y el segundo, se trata de Gibran Rakabuming Raka, el vicepresidente de dicho país.

Congresista indonésa, Ratna Juwita Sari. Foto: capturas de pantalla

Para no quedar con las dudas, también desarrollamos búsquedas con palabras claves de los nombres de los parlamentarios que aparecen en las esquelas puestas en las mesas. Encontramos que, en efecto, se tratan de congresistas de Indonesia. Entre ellas se encuentra Novita Wijayanti, del Partido del Gran Movimiento de Indonesia; Chusnunia Chalim, del Partido del Despertar Nacional; y Ratna Juwita Sari, también del Partido del Despertar Nacional.

Las coincidencias entre Nepal e Indonesia

Aunque son países separados por miles de kilómetros de desierto, mar e islas, en la historia política contemporánea comparten una coincidencia: el malestar de la ciudadanía en ambas naciones terminó con la destrucción de sus parlamentos, y todo por una larga data de hechos por corrupción y leyes controversiales.

En el caso de Indonesia, las protestas masivas iniciaron el 29 de agosto de 2025. El evento que rebalsó la cólera social fue el aumento de sueldo de los congresistas, que incrementó en un 33%, es decir, US$ 14.000 mensuales. Aproximadamente fallecieron 3 personas en la manifestación.

Conclusión

El video muestra una celebración que se dio en el congreso de Indonesia, no en Nepal. Las autoridades que aparecen pertenecen a distintas bancadas de los partidos políticos de dicho país. No obstante, ambas naciones pasan por una conmoción política social que ha llegado al límite de la incineración de sus instituciones. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

