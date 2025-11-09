HOYSuscripcion LR Focus

Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Kim Kardashian compartió el resultado de su examen de abogacía: "Seis años después de iniciar este camino..."

Kim Kardashian se presentó a la evaluación el pasado 29 y 30 de julio. La celebridad estadounidense estudió Derecho bajo una modalidad no convencional permitida en California.

Kim Kardashian compartió con sus seguidores los resultados de importante examen. Foto / Composición: LR
Kim Kardashian compartió con sus seguidores los resultados de importante examen. Foto / Composición: LR

Kim Kardashian compartió con sus más de 364 millones de seguidores en Instagram que no logró aprobar el examen de abogacía en California, por lo que aún no puede ejercer dicha profesión. La socialité estadounidense, de 45 años, se presentó a la evaluación el pasado 29 y 30 de julio.

Pese al mal resultado, la empresaria no se encuentra desanimada. Es más, reafirmó su compromiso con aprobar la exigente prueba. "Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación", aseguró en una story compartida en su cuenta personal de Instagram.

Modelo Kim Kardashian se gradúa como abogada sin ir a la universidad: revelan el método que usó

Kim Kardashian estuvo muy cerca de aprobar el examen de abogacía

La estrella de telerrealidad señaló que estuvo muy cerca de aprobar el examen. Por ello, no pierde las esperanzas. "Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora en este trayecto. No haber llegado no es fracasar, es una motivación. Estuve muy cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!", escribió.

Como se recuerda, a Kim Kardashian también le costó aprobar el 'baby bar' (examen preliminar para estudiantes de Derecho). Probablemente, esto se deba a que la celebridad estadounidense estudió Derecho bajo una modalidad no convencional permitida en California y otros tres estados de EE. UU. Dicha opción les permite a los estudiantes de Derecho no asistir a una escuela tradicional, pero deben acumular horas de estudios y prácticas para aplicar al examen de la barra de abogados.

Kim Kardashian revela que se somete a impactante tratamiento de belleza: 'Me inyectan esperma de salmón'

Kim Kardashian aún no es una abogada real, pero sí en la TV

En la actualidad, Kim Kardashian protagoniza All's Fair, serie dirigida por Ryan Murphy, en la que interpreta a una abogada de divorcios. Sin embargo, el nuevo drama de leyes ha sido duramente criticado desde su estreno en Hulu.

El medio The Times, de Reino Unido, calificó la serie como "el peor drama televisivo de la historia", mientras que The Guardian lo describió como "fascinantemente, existencialmente terrible" e incluso tiene una inusual calificación de 0% en Rotten Tomatoes, lo que la hace acreedora del título de la peor serie del año.

