Amy Gutiérrez denuncia que fue víctima de acoso por repartidor de Rappi y expone su rostro: “Tengo mucho miedo” La cantante aseguró que además de dirigirle comentarios subidos de tono, la persiguió por la calle a bordo de su motocicleta.

La cantante Amy Gutiérrez denunció en redes sociales un episodio de acoso callejero que habría sufrido cuando salía de un centro comercial de San Miguel junto a su pareja. Según relató, un repartidor de delivery le hizo comentarios inapropiados y mantuvo una actitud desafiante cuando fue confrontado por su novio.

El incidente habría escalado cuando ambos se disponían a retirarse en un scooter eléctrico, pues el sujeto presuntamente los persiguió a bordo de su motocicleta. Ante el temor de posibles represalias, la artista pidió a sus seguidores que etiquetaran a Rappi y a la Policía Nacional del Perú para que tomaran conocimiento de su denuncia.

Amy Gutiérrez denuncia acoso callejero por parte de repartidor de Rappi

Amy Gutiérrez contó que el incidente ocurrió durante el último fin de semana. Mientras su pareja, José Carlos, recogía el scooter eléctrico en el estacionamiento del establecimiento, un repartidor comenzó a dirigirse a ella con frases de contenido sexual.

La artista decidió contarle lo sucedido a su novio cuando este llegó. Él confrontó al trabajador y le pidió que repitiera sus palabras delante de él. Sin embargo, según la versión de Amy, el repartidor se colocó el casco y respondió: "¿Acaso yo te he faltado el respeto a ti?".

Indignada por su reacción, la intérprete sacó su celular y comenzó a grabarlo. Reconoció que también llegó a insultarlo debido a la cólera que sentía, aunque aclaró que esas palabras no la representan como persona.

Amy Gutiérrez asegura que repartidor la persiguió y teme represalias

El episodio no habría terminado con el enfrentamiento en el estacionamiento. La salsera contó que, cuando se retiraba junto a su pareja, el repartidor se acercó nuevamente y comenzó a perseguirlos en su motocicleta.

"Se acerca a nosotros, amenazándonos, me empieza a decir ‘a ver ahora sí grábame’", relató. La cantante aseguró que esta vez decidió no sacar su celular porque sintió miedo. En cambio, le advirtió que difundiría el video en sus redes sociales y le recordó que era una figura pública. Según su testimonio, el hombre dejó de seguirlos después de escucharla.

Tras compartir las imágenes, Amy Gutiérrez pidió a sus seguidores que etiquetaran a Rappi para que la empresa pudiera identificar al trabajador y conocer su denuncia. También solicitó que la PNP tomara conocimiento del caso.

La cantante señaló que su denuncia está dirigida específicamente contra el comportamiento del hombre al que acusa.

Finalmente, explicó que teme que el sujeto pueda tomar represalias después de la difusión del video. "Tengo mucho miedo que esta persona tome represalias conmigo, no sé de qué sea capaz", declaró.

Si has sido víctima de acoso sexual callejero o violencia, puedes denunciar el caso en la comisaría más cercana o comunicarte con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.