Revelan la causa de muerte de Patrick Stewart, recordado actor de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’ El certificado de defunción del actor británico, fallecido a los 86 años, reveló los problemas de salud que enfrentó antes de su partida y confirmó los detalles médicos de su muerte.

Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al profesor Charles Xavier en 'X-Men' y al capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek', falleció el pasado 28 de octubre de 2026, a los 86 años. Casi un mes después de su partida, se conocieron nuevos detalles sobre su estado de salud y las circunstancias médicas que provocaron su muerte.

La información se conoció luego de que el medio estadounidense TMZ accediera a su certificado de defunción. El documento reveló las condiciones médicas relacionadas con el fallecimiento del actor británico, quien pasó sus últimos momentos acompañado de su esposa, familiares y amigos en su residencia de Los Ángeles.

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Revelan la causa oficial de muerte de Patrick Stewart

De acuerdo con el certificado de defunción, Patrick Stewart falleció a consecuencia de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. Esta última condición es una enfermedad progresiva que afecta el funcionamiento del cerebro y puede provocar problemas de memoria, pensamiento, movimiento y comportamiento.

La información también confirmó que el actor atravesaba problemas de salud relacionados con esta enfermedad. Su representante, Kelly Bush Novak, ya había mencionado su diagnóstico cuando comunicó su fallecimiento, ocurrido en su vivienda de Los Ángeles, Estados Unidos.

En aquel momento, la portavoz informó que Stewart había partido acompañado de su esposa, Sunny Ozell, y rodeado de sus seres queridos. También destacó que sus últimos momentos estuvieron marcados por la música, las oraciones, las lágrimas y los recuerdos compartidos con las personas cercanas a él.

La trayectoria de Patrick Stewart en 'Star Trek' y 'X-Men'

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, una localidad de West Yorkshire, Inglaterra. Su interés por la actuación comenzó desde joven, luego de que uno de sus profesores lo acercara al teatro y a las obras de William Shakespeare. A los 15 años dejó sus estudios para dedicarse a la interpretación y comenzó a construir una carrera sobre los escenarios.

Su primera aparición acreditada en televisión llegó en 1967, cuando participó en la serie británica 'Coronation Street'. Años después, en 1971, debutó en Broadway con la obra 'El sueño de una noche de verano'. Sin embargo, su reconocimiento internacional llegaría mucho más adelante, gracias a uno de los personajes más importantes de su carrera.

En 1987 asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek: La nueva generación'. Stewart interpretó al líder de la nave Enterprise durante las siete temporadas de la producción y posteriormente regresó para protagonizar cuatro películas de la franquicia. Décadas después, volvió a ponerse en la piel del recordado personaje en la serie 'Star Trek: Picard', estrenada en 2020.

Otro de sus papeles más recordados fue el del profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica 'X-Men', basada en los personajes de Marvel. Su interpretación del líder de los mutantes lo acercó a nuevas generaciones de espectadores y consolidó su presencia en Hollywood. De esta manera, Stewart dejó una importante huella tanto en la ciencia ficción como en las películas de superhéroes.