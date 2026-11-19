Muere el padre de Bruno Mars a los 74 años y cantante le da conmovedora despedida: “Me enseño todo lo que sé” El intérprete de 'Just the Way You Are' comunicó el fallecimiento de su padre, Peter Hernandez, en redes sociales.

Bruno Mars es en la actualidad uno de los cantantes más importantes del momento. Foto: Composición LR/Instagram.

Bruno Mars es en la actualidad uno de los cantantes más importantes del momento. Foto: Composición LR/Instagram.

Bruno Mars atraviesa un difícil momento familiar tras confirmarse la muerte de su padre, Peter Hernández a los 74 años. El cantante estadounidense compartió la noticia el jueves 19 de noviembre a través de sus redes sociales, donde publicó varias fotografías junto a él y le dedicó unas sentidas palabras.

En su despedida, el intérprete de 'Just the Way You Are' contó que pudo abrazar a su padre por última vez la semana pasada. La noticia generó muestras de apoyo de sus seguidores, quienes acompañaron al artista en este momento.

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Bruno Mars compartió collage de fotos con su padre tras su fallecimiento. Foto: Instagram.

Bruno Mars revela que su padre fue su mayor maestro en la música

Bruno Mars recordó que su padre fue una de las personas más importantes en su formación artística. Según contó, Peter Hernández le enseñó todo lo que sabe, especialmente sobre música, por lo que siempre reconoció su influencia en su carrera.

"Si alguna vez me han escuchado hablar de él, siempre he dicho que fue el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música", escribió el cantante en su publicación.

Además de transmitirle su pasión por el arte, Hernández estuvo a cargo de la crianza de Bruno Mars y sus hermanos. El artista destacó el papel que cumplió en su familia y lo describió como el mejor padre que pudo tener. "A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar", expresó.

Bruno Mars también recordó a su madre, quien murió en 2013

Peter Hernández estuvo casado con Bernadette, madre del cantante, quien falleció en 2013 a causa de un aneurisma cerebral. Por ello, Bruno Mars también hizo referencia a ella en el mensaje que dedicó a su padre tras conocer su partida.

El artista cerró su despedida con una frase dirigida a ambos progenitores: "Te amo, papá. Dale un beso a mamá allá arriba de mi parte", escribió, dejando ver el cariño que mantenía por sus padres.