Convenio entre UPN y CNN impulsa la formación de nuevos periodistas en Perú Por octavo año consecutivo, el convenio permite que estudiantes de periodismo accedan a capacitaciones, herramientas y buenas prácticas.

Decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte (UPN) junto al periodista y coordinador de CNN Academy. Foto: La República.

Decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte (UPN) junto al periodista y coordinador de CNN Academy. Foto: La República.

La formación de nuevos periodistas en el Perú incorpora una experiencia internacional gracias al convenio entre la Universidad Privada del Norte (UPN) y CNN Academy, una alianza institucional que, por octavo año consecutivo, acerca los conocimientos y las herramientas de una de las principales cadenas de noticias del mundo a las aulas universitarias.

UPN es la única universidad del país que mantiene este vínculo institucional con CNN Academy, lo que permite a sus estudiantes participar en jornadas de capacitación dirigidas por profesionales de la cadena internacional.

¿Cómo beneficia el convenio entre UPN y CNN Academy a los estudiantes?

En diálogo con La República, Francho Barón, periodista y coordinador de CNN Academy en Perú, explicó que el principal objetivo de esta integración es trasladar la experiencia acumulada por CNN a los espacios académicos, para que los jóvenes puedan incorporar sus conocimientos y aplicarlos en su futuro desempeño profesional.

“Si te pudiera poner un marco general, nosotros lo que intentamos es traer el mejor periodismo del mundo al campus de la UPN, el periodismo que ha granjeado una reputación global a una marca como CNN a lo largo de 45 años”, señaló.

El periodista precisó que, mediante la participación de profesionales de CNN, se busca compartir las herramientas y los conocimientos desarrollados por la organización a lo largo de su trayectoria. La finalidad es que los jóvenes puedan aprovechar esa experiencia y posteriormente aplicarla en medios de comunicación o como creadores de contenidos en el Perú.

“Pensamos que Perú es un país maravilloso, pero como en tantos otros el periodismo es necesario y, en este sentido, creo que CNN aporta de alguna forma esta conversación trayendo buenas prácticas, rigor y precisión en el tipo de reporterismo que se hace”, agregó.

Barón también destacó el crecimiento que ha experimentado el Bootcamp CNN en esta octava edición. Según indicó, este año participaron cerca de 30 estudiantes, una cifra superior a la de años anteriores. Asimismo, resaltó el talento y las habilidades periodísticas que han demostrado los jóvenes durante las jornadas de capacitación, cuyos trabajos finales permiten evaluar los conocimientos adquiridos.

Convenio entre UPN y CNN Academy: una alianza que se mantiene desde 2017

La alianza entre ambas instituciones tiene antecedentes desde aproximadamente 2017, cuando la UPN se incorporó al entonces denominado Fellowship Program de CNN. Posteriormente, esta relación evolucionó hacia CNN Academy, iniciativa fundada en 2020. Para Barón, el vínculo se encuentra actualmente más fortalecido que nunca y representa una oportunidad para continuar impulsando la formación periodística en el país.

CNN Academy ayuda a fortalecer el ejercicio periodístico en los estudiantes. Foto: La República.

En esa línea, el periodista recordó que durante la pandemia tuvieron que adaptar el modelo de capacitación a una modalidad completamente remota, con estudiantes conectados desde Lima y otras partes del Perú. Sin embargo, destacó que el regreso de las actividades presenciales ha permitido recuperar el intercambio directo entre los profesionales de CNN y los participantes.

Verificación de datos y estándares internacionales en la formación periodística

Por su parte, Delicia Yon, decana de la Facultad de Comunicaciones de la UPN, sostuvo que ser la única universidad del Perú con un convenio institucional con CNN Academy representa una gran responsabilidad, especialmente con sus estudiantes del área de periodismo.

“Este programa nos ayuda a validar lo más importante del ejercicio periodístico, como la verificación de datos y la dimensión humana de la profesión. Todo esto combinado ayuda a que nosotros podamos repotenciar las competencias del perfil de nuestros egresados”, añadió.

En cuanto a los contenidos, Francho Barón detalló que la capacitación se sostiene principalmente sobre dos pilares: el storytelling, orientado a aprender a contar historias de manera efectiva, y las buenas prácticas periodísticas desde una perspectiva ética. A estos componentes se suma una dimensión tecnológica que incluye nuevas herramientas para la producción audiovisual digital y aplicaciones de inteligencia artificial en el periodismo.

CNN Academy y UPN: formación para las nuevas generaciones de periodistas

Finalmente, el representante de CNN expresó su expectativa de continuar fortaleciendo la relación con la universidad peruana y ampliar su alcance en los próximos años. En esa línea, consideró importante mantener la presencia de la cadena en espacios académicos donde “los jóvenes todavía encuentran en el periodismo una vocación y una oportunidad de desarrollo profesional”.

Por su parte, la decana Yon recordó que, hasta el viernes 6 de noviembre, estudiantes de la Facultad de Comunicaciones participaron en una agenda de conferencias, talleres y cobertura periodística intensiva en la sede de Chorrillos. “Creo que este es el espacio ideal para poder formarte en las competencias de un periodismo real y consciente”, concluyó.

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