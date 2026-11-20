Flavia Laos rompe en llanto al revelar por qué Austin Palao terminó su relación: “Él pensó que le había sacado la vuelta” Flavia Laos y Austin Palao protagonizan un nuevo enfrentamiento en '¿Volverías con tu ex? 2', donde ambos revelan detalles de su conflictiva relación en el pasado.

Flavia Laos acusó a Palao de celos excesivos, afirmando que él terminó su relación por un abrazo con el hermano de una amiga.

Flavia Laos acusó a Palao de celos excesivos, afirmando que él terminó su relación por un abrazo con el hermano de una amiga. Foto: Mega TV

Flavia Laos y Austin Palao volvieron a protagonizar un enfrentamiento en '¿Volverías con tu ex? 2', reality chileno que se grabó en Perú. En un reciente episodio, la actriz se animó a contar la vez que el exparticipante de 'Combate' decidió terminar la relación por un malentendido.

Según Flavia Laos, quien en la actualidad mantiene un romance con Luis Mateucci, Austin Palao se puso celoso porque ella abrazó al hermano de una amiga, a tal punto que él le dijo para terminar. "Para él eso fue lo peor, él pensó que le había sacado la vuelta. Me terminó mil veces", manifestó.

Flavia Laos y Austin Palao se enfrentan en '¿Volverías con tu ex? 2'

Austin Palao no se quedó callado ante las acusaciones de Flavia Laos y dejó entrever que ella cometió varios excesos en la relación. "Vino de un concierto un poco mareada… ¿y las mentiras que has dicho desde que inició el reality? ¿Tú crees que a mí no me afectan?", indicó el músico.

"Obviamente tuve un pasado, pero yo he salido de eso y he mejorado", se defendió Flavia Laos, quien rompió en llanto en '¿Volverías con tu ex? 2' por supuesto bullying por parte de sus compañeras.

En otro momento de la discusión entre Flavia Laos y Austin Palao, el exparticipante de 'Esto es guerra' indicó que se veía obligado a contar su verdad porque él estaba quedando mal. "¡Tengo que hablar! Llega un punto, Flavia, que tengo que hablar. Esas cosas que estás haciendo me estás haciendo daño. Todo da vueltas", manifestó el deportista, a lo que ella replicó: "Tú eres preso de tus palabras".

Como era de esperar, los seguidores de ambos tomaron partido. "Aquí en Perú, ella no tiene escándalos. Y mentiras no dijo, ahí se ve que él es muy machista", "Austin siempre insinúa algo más, quiero saber", "¿Y por qué Flavia no deja que termine de hablar?" y "Flavia no quiere que le digan la verdad, por eso trata de callarlo" fueron algunos de los comentarios que dejaron en TikTok.