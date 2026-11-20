Nataniel Sánchez hace impactante confesión sobre dieta extrema que siguió para pesar 48 kilos: "La boca me sangró... no lo hagas" La recordada Fernanda de 'Al fondo hay sitio', Nataniel Sánchez, conmovió a sus fans al abrir su corazón sobre una de sus etapas más difíciles. La actriz pidió que no intentaran seguir esa dieta.

Nataniel Sánchez decidió abrir una de las etapas más difíciles de su vida y sorprendió a sus seguidores con una publicación tan personal como reflexiva. La recordada Fernanda de la Casas de ‘Al fondo hay sitio’ compartió una serie de fotografías de distintos momentos de cuando era más joven para revelar lo que realmente ocurría detrás de imágenes que, a simple vista, mostraban felicidad, éxito y seguridad.

La artista utilizó sus redes sociales para hablar sobre autoestima, presión estética y salud emocional. Entre las confesiones que más impactaron destacó el relato de una dieta extrema que siguió con el objetivo de alcanzar los 48 kilos, una experiencia que hoy recuerda como una advertencia para quienes atraviesan situaciones similares.

Nataniel Sánchez se sincera sobre una de las etapas más difíciles de su vida

La publicación comenzó con una reflexión sobre las apariencias y la manera en que las redes sociales suelen mostrar solo una parte de la realidad. La actriz explicó que detrás de muchas de las instantáneas que durante años compartió existían luchas personales que pocas personas conocían. "Ninguna foto que vemos allá afuera nos cuenta la historia completa. Detrás de cada una de estas imágenes había una realidad muy distinta: dietas extremas, miedo a mostrarme, baja autoestima, diagnósticos y la constante trampa de no sentirme 'suficiente'", escribió.

A lo largo de la secuencia, Nataniel mostró fotos donde aparecía sonriente en escenarios, playas y eventos. Sin embargo, cada imagen estuvo acompañada por una versión ensombrecida en la que contó lo que realmente vivía en aquellos momentos. Así reveló inseguridades relacionadas con su cuerpo, el temor a usar bikinis y mostrar su torso, las dificultades que enfrentó tras ser diagnosticada con hipotiroidismo y los efectos de los ajustes en sus tratamientos médicos.

Nataniel Sánchez abre su corazón sobre difícil etapa de su vida.

Nataniel Sánchez abre su corazón sobre difícil etapa de su vida.

Nataniel Sánchez y su dura confesión sobre dieta extrema que siguió para pesar 48 kg

En ese contexto, una de las confesiones más duras apareció junto a una fotografía en la que lucía una figura muy delgada. En la imagen, Nataniel Sánchez recordó una etapa marcada por la obsesión de alcanzar el peso que consideraba ideal. Sobre la fotografía escribió: "48 kg. El 'peso ideal' que durante semanas perseguí".

Sin embargo, la actriz dejó claro que detrás de ese resultado existía una realidad muy distinta a la que proyectaba. Al revelar el precio que pagó para llegar a esa cifra, compartió uno de los episodios más delicados de su lucha y pidió a sus fans que no intentaran seguir ese régimen: "Una semana a base de piña y atún hasta que mi boca sangró (POR FAVOR, NO LO HAGAS)".

Nataniel Sánchez abre su corazón sobre difícil etapa de su vida.

Lejos de romantizar aquella etapa, Sánchez no solo expuso los extremos a los que llegó por encajar en ciertos estándares, sino que también convirtió su experiencia en una advertencia directa para quienes puedan sentirse presionados por alcanzar una apariencia determinada.

Tras recordar esos episodios, la actriz —quien actualmente tiene 35 años y radica en España— cerró el post con una foto actual en bikini tomada en la playa. Allí mostró una mirada completamente distinta sobre sí misma y el cambio personal que le permitió reemplazar la exigencia constante por una relación más sana y respetuosa con su cuerpo. "Hoy, después de mucho trabajo emocional, no postergo más el quererme y me elijo en cada una de mis versiones", sentenció.