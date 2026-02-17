El debut de Sekou Gassama sigue dando de qué hablar, pues ingresó durante el partido contra Cienciano por la fecha 3 de la Liga 1 Torneo Apertura. Sin embargo, al futbolista de Universitario de Deportes no se le vio un gran rendimiento e incluso llegó a sentirse cansado. Luego del postpartido, los análisis no se hicieron esperar por parte de exfutbolistas, quienes tuvieron distintas perspectivas; una de ellas fue la de José Carranza.

Para el 'Puma', señaló que aún es muy pronto para calificar al senegalés-español como bueno o malo, debido a que, según su opinión, jugó muy poco. Además, en otro momento comentó que la forma física que ha mostrado Gassama se puede deber a que no ha tenido una pretemporada adecuada y reconoció que no es culpa del jugador haber llegado al conjunto crema.

‘Puma’ Carranza habla sobre el debut de Sekou Gassama

Carranza consideró que es muy apresurado criticarlo por un par de minutos, señalando que poco a poco irá agarrando ritmo con el equipo. Sin embargo, también reconoció que no es culpa de Gassama haber llegado a Universitario.

"Ha estado solo entrenando, no tuvo pretemporada. Son los partidos los que le van a dar rodaje. Yo no lo voy a matar por cinco minutos. Gassama no tiene la culpa (de estar en Universitario). Cómo voy a calificar a un jugador que ha jugado poco", empezó diciendo.

"¿Y el pase que le dio a Carabalí? Yo me quedo con el pase. La presión de la hinchada también influye", complementó.

Sekou Gassama habló tras su debut con Universitario

Como se recuerda, luego del partido contra Cienciano, el jugador de 30 años habló acerca de su debut donde se mostró muy agradecido por el apoyo recibido.

"Después de este primer contacto en el campo espero seguir creciendo, mejorando y sintiéndome mejor (Estoy) superagradecido con la gente, te da esa motivación", agregó el atacante de 30 años acerca del apoyo que percibió de parte de los hinchas.

"Entré en un momento en el que había muchos ida y vuelta, frenadas y carreras. Es verdad que me sentí un poco cansado al final, pero bueno, es ir poco a poco. Se ve que en el fútbol peruano hay calidad e intensidad y espero adaptarme lo más rápido posible", añadió.

Acerca de la exigencia por marcar goles, indicó que lo más importante es que puedan aportar al rendimiento colectivo: "A los delanteros siempre se les exige, siempre tienen esa pequeña presión. Lo importante es que al final los delanteros como (Álex) Valera, el 'Tunche' (Rivera), Lisandro (Alzugaray), Héctor (Fértoli) y yo podamos ayudar al equipo y si es con goles, mucho mejor".