HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

‘Loco’ Vargas comparó al ‘Puma’ Carranza con Francesco Totti y Paolo Maldini por hacer su carrera solo en Universitario: “Es lo mismo”

"Se lo quisieron llevar, pero no quiso", comentó el 'Loco', quien no dudó en destacar que el ‘Puma’ es un jugador de un solo club, al igual que lo fueron Totti y Maldini.

Vargas comparó al 'Puma' con Totti y Maldini. Foto: composición LR/Te pongo al centro/ Universitario
Vargas comparó al 'Puma' con Totti y Maldini. Foto: composición LR/Te pongo al centro/ Universitario

Juan Manuel Vargas comparó la carrera de José ‘Puma’ Carranza con la de los míticos jugadores italianos Francesco Totti (AS Roma) y Paolo Maldini (AC Milan). En una reciente edición del programa ‘Te pongo al centro’, dirigido por Carlos Vílchez, Jean Carlo Vílchez y Luis ‘Cuto’ Guadalupe, se tuvo como invitado al ‘Loco’, quien no dudó en compartir su opinión acerca de su excompañero en Universitario.

Durante el desarrollo del podcast, se le consultó a Vargas por qué el ‘Puma’ nunca salió del país, ya que, como se sabe, el exjugador desarrolló toda su carrera en la ‘U’. A lo que el ‘Loco’ respondió comparando su caso con el de los jugadores italianos, quienes también fueron futbolistas de un solo club, al igual que Carranza.

PUEDES VER: Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

lr.pe

‘Loco’ Vargas comparó al ‘Puma’ Carranza con Francesco Totti y Paolo Maldini

“Yo siempre me he preguntado algo y de seguro se lo han preguntado al ‘Puma’ también, ¿por qué nunca jugó afuera? ¿Fue porque no quiso o porque no lo llamaban?”, preguntó Vílchez.

Ante la consulta, Vargas equiparó la trayectoria del ídolo ‘crema’ con la de figuras del fútbol italiano como Francesco Totti y Paolo Maldini, quienes eligieron dedicar toda su carrera a un solo club por amor a la institución.

Pero el caso de Francesco Totti, Paolo Maldini, es lo mismo, porque al ‘Puma’ lo quisieron llevar a Colombia, Ecuador, y no quiso”, contestó Vargas.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

lr.pe

¿Por qué ‘Puma’ Carranza solo jugó en Universitario?

Como se recuerda, a pesar de recibir ofertas de clubes como Racing de Argentina o Alianza Lima, José Carranza decidió quedarse en Universitario por el gran amor que le tenia. "El compromiso de quedarme siempre en Universitario, mi palabra, pero llegaron otros dirigentes y me peleaba con los dirigentes, en su mente seguro decían “vamos a sacarlo”, explicó en su momento el exjugador.

Notas relacionadas
¿Coincidencia? Ponen canción de Tilsa Lozano en presencia de Juan Manuel Vargas y las redes reaccionan: "Se pasó ese DJ"

¿Coincidencia? Ponen canción de Tilsa Lozano en presencia de Juan Manuel Vargas y las redes reaccionan: "Se pasó ese DJ"

LEER MÁS
Shirley Arica critica a Tilsa Lozano por revivir tema con Juan Manuel Vargas en EVDLV

Shirley Arica critica a Tilsa Lozano por revivir tema con Juan Manuel Vargas en EVDLV

LEER MÁS
Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Checho' Ibarra se disculpa con José Carvallo tras ofenderlo en pleno Universitario - Cienciano: "Que viva el amor"

'Checho' Ibarra se disculpa con José Carvallo tras ofenderlo en pleno Universitario - Cienciano: "Que viva el amor"

LEER MÁS
Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

LEER MÁS
Federico Girotti habría tenido cruce con Pablo Guede durante el empate de Alianza Lima: "Le responde con un gesto"

Federico Girotti habría tenido cruce con Pablo Guede durante el empate de Alianza Lima: "Le responde con un gesto"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Roberto Sánchez habría sido operado de emergencia en Caravelí: candidato presidencial suspendió sus actividades

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Nicola Porcella quiso besar en broma a exfutbolista mexicano Aldo de Nigris y este casi lo agrede en careo del Ring Royal Fight

Fútbol Peruano

Hernán Barcos sigue sin ganar: FC Cajamarca perdió 2-0 contra Sport Huancayo por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Hincha sorprende al pedirle a Hernán Barcos que vuelva a Alianza Lima en pleno partido entre Sport Huancayo vs FC Cajamarca

Pablo Guede niega mala relación con Federico Girotti tras cruce en empate de Alianza Lima: "Es mi forma de entrenar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Roberto Sánchez habría sido operado de emergencia en Caravelí: candidato presidencial suspendió sus actividades

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025