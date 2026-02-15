‘Loco’ Vargas comparó al ‘Puma’ Carranza con Francesco Totti y Paolo Maldini por hacer su carrera solo en Universitario: “Es lo mismo”
"Se lo quisieron llevar, pero no quiso", comentó el 'Loco', quien no dudó en destacar que el ‘Puma’ es un jugador de un solo club, al igual que lo fueron Totti y Maldini.
Juan Manuel Vargas comparó la carrera de José ‘Puma’ Carranza con la de los míticos jugadores italianos Francesco Totti (AS Roma) y Paolo Maldini (AC Milan). En una reciente edición del programa ‘Te pongo al centro’, dirigido por Carlos Vílchez, Jean Carlo Vílchez y Luis ‘Cuto’ Guadalupe, se tuvo como invitado al ‘Loco’, quien no dudó en compartir su opinión acerca de su excompañero en Universitario.
Durante el desarrollo del podcast, se le consultó a Vargas por qué el ‘Puma’ nunca salió del país, ya que, como se sabe, el exjugador desarrolló toda su carrera en la ‘U’. A lo que el ‘Loco’ respondió comparando su caso con el de los jugadores italianos, quienes también fueron futbolistas de un solo club, al igual que Carranza.
‘Loco’ Vargas comparó al ‘Puma’ Carranza con Francesco Totti y Paolo Maldini
“Yo siempre me he preguntado algo y de seguro se lo han preguntado al ‘Puma’ también, ¿por qué nunca jugó afuera? ¿Fue porque no quiso o porque no lo llamaban?”, preguntó Vílchez.
Ante la consulta, Vargas equiparó la trayectoria del ídolo ‘crema’ con la de figuras del fútbol italiano como Francesco Totti y Paolo Maldini, quienes eligieron dedicar toda su carrera a un solo club por amor a la institución.
“Pero el caso de Francesco Totti, Paolo Maldini, es lo mismo, porque al ‘Puma’ lo quisieron llevar a Colombia, Ecuador, y no quiso”, contestó Vargas.
¿Por qué ‘Puma’ Carranza solo jugó en Universitario?
Como se recuerda, a pesar de recibir ofertas de clubes como Racing de Argentina o Alianza Lima, José Carranza decidió quedarse en Universitario por el gran amor que le tenia. "El compromiso de quedarme siempre en Universitario, mi palabra, pero llegaron otros dirigentes y me peleaba con los dirigentes, en su mente seguro decían “vamos a sacarlo”, explicó en su momento el exjugador.