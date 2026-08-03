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El camino hacia el Latin Grammy 2026 ya comenzó. Músicos, compositores y productores de distintos países comenzaron a promocionar sus proyectos a través de sus redes sociales con la intención de obtener una nominación oficial. Los representantes peruanos también se sumaron a esta etapa y empezaron a presentar sus trabajos acompañados del mensaje “para su consideración Latin Grammy”, dando inicio a una de las fases más esperadas y competitivas de la industria musical latina.

En esta edición se celebrará la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy. Antes de premiar a las producciones más destacadas de la música grabada en español, portugués y otros dialectos iberoamericanos, los integrantes con derecho a voto de la Academia Latina de la Grabación —entre ellos artistas, compositores, productores e ingenieros— tendrán la responsabilidad de seleccionar a los posibles nominados. El proceso de votación estará abierto hasta este lunes 10 de agosto.

Artistas peruanos postulan a los Latin Grammy 2026

Entre los artistas peruanos que buscan ser reconocidos por la Academia Latina de la Grabación figuran Susana Baca, Tony Succar, Eva Ayllón y Dayan Flor, la primera artista folclórica que llega a esta importante instancia de la competencia. A ellos se suman jóvenes promesas de la música como Amy Gutiérrez y Milena Warthon.

Milena Warthon busca su primera nominación a los Latin Grammy como Mejor álbum pop contemporáneo con su disco 'Latinchola', mientras que Amy Gutiérrez desea competir en la categoría Mejor canción pop con 'Cuidado conmigo', escrita por Rodrigo Revoredo.

Amy Gutiérrez postula a los Latin Grammy 2026. Foto: Instagram

Dayan Flor, quien fue prenominada como mejor vocalista en los InterContinental Music Awards 2026, espera que su disco 'Herencia sureña' sea tomado en cuenta en la categoría Mejor Álbum Folclórico. La cusqueña no la tiene fácil ya que compite con Eva Ayllón ('Concierto De Gala -Desde El Gran Teatro Nacional Live'), Pepe Alva ('Himnos De La Tierra, Vol.1') y Susana Baca ('El Viaje De La Lengua').

"Este álbum fue creado con muchísimo amor, respeto por nuestras raíces y el deseo de compartir la esencia de nuestra tierra a través de cada canción. Gracias al extraordinario equipo de músicos, compositores, productores e ingenieros que hizo posible este proyecto", manifestó Dayan Flor, quien también ha sido considerada en la categoría Mejor canción de raíces gracias a 'Puedo vivir sin ti', tema escrito por Lino Roshel Larico Turpo y que interpreta junto al gran Milder Oré.

Dayan Flor postula a los Latin Grammy 2026. Foto: Instagram

Por otro lado, Tony Succar, ganador de un Grammy, se mostró emocionado al postular a los Latin Grammy 2026 con 'Asuccar' como Mejor álbum de salsa, mientras que 'Afincao', tema en colaboración entre el hijo de Mimi Succar y Gilberto Santa Rosa, podría ser nominado a Mejor canción tropical.

"Agradecido por poder presentar este proyecto para su consideración. 'Asuccar', un disco hecho con muchísimo amor y sabor, junto a un equipo extraordinario de músicos, artistas, compositores, e ingenieros.. Desde ya, felicito a todos mis colegas que están compartiendo su música este año. He estado escuchando producciones increíbles, y eso me inspira a seguir creando, creciendo y retándome en cada nuevo proyecto", manifestó el productor peruano.