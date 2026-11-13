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Susana Baca sorprende al revelar qué conversó con el papa León XIV tras cantarle en la Plaza de Armas: "Le digo: 'Rece por el Perú'

Según compartió la cantante Susana Baca luego de actuar en la Plaza de Armas, el papa León XIV le ofreció una respuesta inmediata luego de pedirle oraciones para el país.

La artista Susana Baca le cantó al papa León XIV el jueves 12 de noviembre.
La artista Susana Baca le cantó al papa León XIV el jueves 12 de noviembre. | Foto: composición LR/La MulaFoto: composición LR/La Mula
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La participación de Susana Baca durante la visita del papa León XIV a Perú no pasó desapercibida. Tras cantarle al pontífice en la Plaza de Armas, la artista recibió elogios, pero también cuestionamientos en redes sociales.

Lejos de alimentar la polémica, la intérprete afroperuana optó por recordar el lado más personal de aquella jornada. En una reciente entrevista, reveló el breve intercambio que mantuvo con el líder de la Iglesia católica y contó cuál fue el pedido que decidió hacerle apenas terminó su presentación.

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Susana Baca revela su conversación con el papa León XIV

Durante una conversación en el programa ‘Después de Todo’, conducido por Pedro Salinas, Susana Baca rememoró el encuentro ocurrido tras cantar una composición de Manuel Acosta Ojeda y un poema de Alejandro Romualdo. Consultada por las palabras que intercambiaron frente a frente, la cantante describió una escena sencilla, pero significativa para ella.

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Al recordar la reacción del pontífice luego de escucharla, explicó que recibió un agradecimiento inmediato. "Él me dice: 'Gracias'", relató la ganadora del Grammy sobre las primeras palabras que escuchó del papa peruano.

Sin embargo, aseguró que decidió aprovechar esos breves segundos para transmitirle una preocupación sobre el Perú. Según contó, le pidió que mantenga presente al país en sus oraciones.

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"Y yo le digo: 'Padre, rece por el Perú. Bastante, por favor'", expresó durante la entrevista. De acuerdo con su testimonio, la respuesta fue inmediata y directa. "Y él me dice: 'Sí, rezo'", añadió.

Las declaraciones de Susana Baca llegan horas después de que su presentación generara diversos comentarios en redes sociales. Aunque evitó referirse de manera específica a las críticas, sí dejó entrever la buena impresión que le causó León XIV durante su visita.

La cantante destacó especialmente el interés que observa en el pontífice por los temas sociales y por las dificultades que enfrentan distintos sectores de la población no solo en nuestro país. Para ella, el breve encuentro reafirmó la imagen que ya tenía del máximo representante de la Iglesia católica, a quien considera una voz atenta a las necesidades de las personas más vulnerables y un líder dispuesto a hacer un llamado a gobernantes como el argentino Javier Milei y la propia presidenta peruana, Keiko Fujimori.

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