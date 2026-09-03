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El cantante peruano Adrián Bello convirtió el Gran Teatro Nacional en el escenario de una noche especial con un espectáculo de 120 minutos que reunió música, voces invitadas y distintas expresiones artísticas. El público acompañó buena parte del repertorio y respondió a cada una de las interpretaciones del artista.

La presentación contó con una banda de músicos y un coro de gospel liderado por Shantall, además de la dirección de su esposo Bruno Ascenzo y la producción de David Chang. Cerca de 60 talentos participaron en escena, en un despliegue que permitió a Adrián Bello recorrer un setlist compuesto por 22 canciones.

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Gospel sinfónico de Adrián Bello hizo vibrar el Gran Teatro Nacional.

Adrián Bello y una noche inolvidable: Gran Teatro Nacional vibró con su música

Uno de los momentos destacados llegó con Eva Ayllón, quien compartió escenario con Adrián Bello para interpretar el bolero 'Si tú me quisieras'. También participó Daniela Darcourt en 'Vas a llorar', mientras ACO incorporó el rap y Antonio Vilchez presentó una intervención de zapateo tap.

El tramo final reunió nuevamente a Adrián Bello, Daniela Darcourt y Shantall con 'Last dance', canción que cerró el repertorio.

El Gran Teatro Nacional lució un lleno total.

La combinación de una puesta en escena amplia, el acompañamiento vocal y el denominado gospel sinfónico marcó el desarrollo del concierto, que confirmó la presencia del cantautor peruano entre las figuras musicales destacadas del momento.

Halagan talento de Adrián Bello en redes sociales

El esposo de Bruno Ascenzo logró consolidar, de esta manera, una noche mágica e inolvidable, tal como lo describió horas después en sus redes sociales. Adrián utilizó sus plataformas para agradecer a todo el público que hizo posible un lleno total en el Gran Teatro Nacional y los elogios para su performance no tardaron en llegar.

"Qué increíble", "deberían darle más vitrina a sus temas", "simplemente espectacular, no me imaginé vivir todo esto", "gracias por formar parte de mi vida", "tus canciones son las mejores", son algunos de los comentarios en redes.



