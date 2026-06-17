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Mónica Torres sorprende al hablar por primera vez sobre la presunta ruptura con el hijo de Eva Ayllón: “No pienso facturar de esto”

La actriz Mónica Torres decidió pronunciarse sobre su relación con Carlos Ayllón tras finalizar su participación en el reality 'La granja VIP'.

Mónica Torres concedió entrevistas a podcast y programas de TV tras su salida de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Mónica Torres concedió entrevistas a podcast y programas de TV tras su salida de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
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Mónica Torres decidió pronunciarse por primera vez tras los fuertes rumores sobre una presunta ruptura con Carlos Ayllón, hijo de la cantante criolla Eva Ayllón, luego de cuatro años de relación. La actriz, que ocupó el quinto lugar en 'La granja VIP', había expresado días atrás su preocupación porque su pareja no la apoyó públicamente durante las semanas que permaneció en el reality ni cuando estuvo en sentencia.

Las especulaciones crecieron aún más cuando el músico no asistió a la gala final del programa de competencia de Panamericana. Sin embargo, Torres, de 55 años, aclaró que su relación con Carlos Ayllón continúa vigente y explicó el motivo de esa ausencia.

PUEDES VER: Mónica Torres analiza situación de Pamela López tras críticas por fuertes peleas con Paul Michael en 'La Granja VIP Perú': "Necesita sanar"

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Mónica Torres revela por qué Carlos Ayllón no la apoyó en la final de 'La granja VIP'

Mónica Torres asistió al pódcast 'Q' Bochinche', donde confirmó que su relación con Carlos Ayllón atraviesa un gran momento. Además, reveló el motivo por el que su pareja no estuvo presente en la gala final del reality.

“Nada que ver... Él no fue a la final porque tenía show con Eva, 12 y 13 en Bianca, y entonces era imposible que vaya porque no va a dejar... Es músico de Eva... Es trabajo. Tengo una relación superlinda, super sana...”, señaló la recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' y 'Mil oficios'.

Por otro lado, dejó en claro que no tiene intención de hablar sobre las intimidades de sus compañeros de 'La granja VIP' ni de obtener exposición mediática a partir de ello. “Estoy feliz, estoy tranquila, estoy bien. Ya terminó la experiencia y no pienso facturar de esto, pienso seguir con lo de siempre, el teatro, mis redes, con mis cosas y no aferrarme a los problemas de otros”, señaló Mónica Torres horas antes en el programa 'Detrás de cámaras'.

PUEDES VER: Hijo de Eva Ayllón habría terminado con Mónica Torres tras cuatro años juntos: actriz expuso su preocupación

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Mónica Torres responde a las críticas

Durante la entrevista, Mónica Torres también respondió a las críticas que recibió durante los tres meses que permaneció aislada del mundo en 'La granja VIP'. La actriz se mostró serena frente a los cuestionamientos e incluso les recomendó a sus detractores que sigan criticándola.

“Me siento tan bien con la familia que tengo, con la gente que me rodea, con los amigos que tengo. Yo soy feliz, estoy feliz; ustedes sigan votando el veneno, quizá les sirva de terapia”, expuso.

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