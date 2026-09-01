Edith Barr: leyenda y maestra de la música criolla

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Una de las grandes voces de la música criolla falleció a los 90 años. Edith Barr fue una de las maestras de Eva Ayllón, de Cecilia Bracamonte y de Esther Dávila ‘Bartola’. “Queridos amigos: lamento comunicarles el sensible fallecimiento de mi querida mamá, Edith Barr”, escribió su hija, Mily Salvany.

Nacida en La Victoria el 1 de junio de 1936, Edith Barr destacó desde su adolescencia. Su madre fue quien la impulsó a cantar y a seguir en la música. “Mi viejita me admiraba”, contó. A los 13 años, su voz ya se escuchaba en la radio local. Conocida como ‘La flor morena de la canción criolla’, coincidió con las estrellas de la época cuando era invitada a Radio Nacional o a Radio Excelsior. Fue la primera en interpretar Regresa.

Como parte de su repertorio destacan: Indio, Viva el Perú y sereno, de Alicia Maguiña; José Antonio, Bello durmiente y Flor de la Canela, de Chabuca Granda, temas que llevó alrededor del mundo. Fue la primera peruana en presentarse en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York y en el Fontainebleau de Miami.

“Hoy partió una grande de nuestra música y, para mí, mi querida maestra Edith Barr. Gracias por tus enseñanzas, tu cariño y por la huella que dejaste en mi vida y en nuestra música peruana. Descansa en paz, maestra. Tu voz y tu legado vivirán por siempre”, escribió Eva Ayllón.

En 2013, brilló en un concierto que reunió a las figuras del criollismo. El show llamado ‘Arte a paso llano’ cerró con su participación precedida por Tania Libertad. Barr cantó José Antonio, mientras Lucy Avilés, Julie Freundt, Bartola, Barraza, Bracamonte y Ayllón hacían los coros. En 2019, reveló que lidiaba con una batalla contra el inicio del alzhéimer.

“Qué triste despertar, ha partido la gran e inmensa Edith Barr. Una leyenda absoluta de nuestro criollismo. Qué legado, Edith, qué ejemplo de artista. Siempre atenta a todos los detalles. De ti aprendimos a cómo ser profesionales, cómo pararnos en un escenario, cómo vestir y cómo tratar al público. Tuve la dicha y el placer de poder llamarte amiga, de compartir tantos momentos que quedarán grabados en mi memoria. Gracias, Edith, gracias por todo tu amor entregado a nuestra música. Te recordaré siempre, amiga, que Dios te reciba en su infinita misericordia”, escribió Bartola.

Una de las primeras en reaccionar acerca del deceso fue Cecilia Bracamonte. “Inolvidable Edith, mi corazón está triste por tu partida. Comadre, amiga, compañera y mi única referente, he tenido la dicha de que hayamos sido todas estas cosas en la vida. Momentos inolvidables que nunca he dejado de recordar, risas y también lágrimas que estarán siempre en mi corazón. Gracias por tu talento, por tus enseñanzas y tu entrega por la música. He tratado de seguir tu ejemplo y creo que dio sus resultados, por eso te agradeceré siempre, por lo que sembraste en mí y por el ejemplo que me diste, sin querer queriendo. Porque antes que todo y que nada, éramos amigas. Te recordaré por siempre”.