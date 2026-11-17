Tras su debut oficial en Corazón Serrano, Anely Dávila se encuentra en boca de todos los fanáticos de la cumbia peruana. La exintegrante de La Bella Luz marcó su gran regreso a los escenarios este 14 de noviembre, interpretando el éxito 'Cómo se olvida' junto a la reconocida agrupación piurana de los hermanos Guerrero Neira. Asimismo, cautivó al público al bailar el popular ‘Mix Cómo Una Boa - La Bomba Chuchaqui’, donde contó con el respaldo de sus nuevas compañeras para guiarse en la coreografía.

Sin embargo, pese al excelente recibimiento que tuvo la joven cantante de 19 años, su nombre aún no logra deslindarse de las fuertes controversias que rodean a su anterior casa musical. Como se recuerda, el exdirector de La Bella Luz enfrenta una grave denuncia, a lo que se suma una disputa legal por los derechos de una icónica frase que popularizó Dávila en los escenarios.

¿Qué pasó realmente entre Anely Dávila y La Bella Luz?

La repentina salida de Anely Dávila de la orquesta chiclayana se dio en medio de un clima tenso. Todo estalló tras la denuncia pública de Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual. Casi de inmediato, Anely anunció su retiro. Aunque la intérprete evitó vincular directamente su renuncia con las investigaciones policiales, su mensaje de despedida fue contundente: "Es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas".

Pese a que la cantante agradeció públicamente a la orquesta, las reacciones internas no se hicieron esperar. Oscar 'Senderito' Junior, actual director de La Bella Luz, habría tomado su partida como una traición. La tensión escaló cuando Oscar Custodio Chavesta, dueño de la agrupación, solicitó ante Indecopi el registro legal de la frase “¡Que viva, que viva, que viva el amor!”, expresión emblemática que la propia Anely Dávila popularizó durante sus conciertos con la banda.

Biografía y trayectoria musical de Anely Dávila

La joven cantante limeña de 19 años inició su carrera profesional en la Orquesta Internacional Somos Norte. Sin embargo, su verdadero salto a la fama nacional ocurrió en septiembre de 2025, cuando fue presentada como la nueva vocalista principal de La Bella Luz. Su permanencia en la agrupación chiclayana culminó el jueves 15 de octubre de 2026. Tras su polémica salida, los rumores sobre su futuro en la industria no cesaron, apuntando fuertemente a la orquesta de Edwin Guerrero.

Finalmente, el fichaje bomba se confirmó el sábado 14 de noviembre. La intérprete que hizo popular el mix 'Quiero ser feliz' fue presentada oficialmente como la nueva integrante de Corazón Serrano, iniciando una nueva etapa en su carrera con la interpretación del tema 'Cómo se olvida'.