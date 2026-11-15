Katy Jara hace sorpresivo regreso a la TV tras polémica por comentario sobre llegada del papa León XIV: "La esencia que Jesús puso en mí" La cantante Katy Jara reapareció en la televisión y protagonizó un inesperado intercambio con el periodista René Gastelumendi, quien habló sobre su pasado en la cumbia.

La reciente controversia que protagonizó en redes sociales volvió a poner a Katy Jara en el centro de la atención pública. Días después de recibir críticas por sus comentarios sobre la llegada del papa León XIV al Perú, la cantante reapareció en la televisión nacional para presentar un nuevo proyecto musical vinculado con su fe cristiana.

La artista estuvo en el programa conducido por René Gastelumendi, donde habló de su disco religioso y del cambio que ha experimentado en los últimos años. Durante la entrevista, también recordó su trayectoria en la música tropical y explicó cómo define actualmente su identidad artística.

Katy Jara reaparece en TV tras polémica por comentarios sobre el papa León XIV

Katy Jara llegó al set para hablar de ‘Hosanna’, producción con la que busca consolidar la etapa espiritual que inició tras alejarse de los escenarios de música tropical. Durante la conversación, el conductor recordó parte de su trayectoria y destacó que su energía frente al público continúa siendo una de sus características.

La cantante aprovechó la entrevista para explicar cómo vive esta nueva etapa y responder a quienes consideran que su personalidad ha cambiado. “Ahora Jesús, Jesucristo, ha llegado a mi vida. Hay mucha gente que dice: ‘Es aburrida, apática’. Pero no. Me están viendo y es la esencia que Jesús puso en mí: es alegría, júbilo, pero ahora enfocada en su palabra”, precisó.

Ante ello, Gastelumendi señaló que el entusiasmo que la caracterizaba durante su etapa en la cumbia también está presente en su actual propuesta musical. “Claro, pero la misma alegría porque la cumbia es alegre y las canciones de júbilo también son alegres”, agregó.

Más adelante, Katy Jara explicó que su felicidad actual tiene un origen distinto al de su anterior etapa artística. “Ahora lo que nos alegra aquí es el gozo que pone el Señor. Hay problemas, hay dificultades, adversidades, pero la palabra nos dice que todo lo pongo en Cristo que me fortalece”.

La reaparición televisiva de la cantante se produjo pocos días después de la polémica que generó durante una transmisión en vivo, cuando respondió a usuarios que comentaban sobre la llegada del papa León XIV al país. Sus declaraciones fueron cuestionadas por numerosos internautas y reavivaron el debate sobre la postura religiosa que ha defendido desde que se alejó de la música tropical.