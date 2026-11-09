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Muere Donnie Dunagan, voz original de ‘Bambi’, a los 92 años tras padecer cáncer de pulmón

Representantes del actor confirmaron la trágica noticia a la revista Variety.

Donnie Dunagan alcanzó la fama mundial tras prestar su voz en la película 'Bambi'. Foto: X
Donnie Dunagan alcanzó la fama mundial tras prestar su voz en la película 'Bambi'. Foto: X
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Donnie Dunagan, quien prestó su voz al pequeño Bambi en la película animada de Disney estrenada en 1942, falleció a los 92 años. Sus representantes confirmaron a Variety que el actor murió tras padecer cáncer de pulmón.

Su carrera en Hollywood duró poco, pero su participación en esta producción lo convirtió en parte de uno de los clásicos más queridos de Disney. Después de trabajar en 'Bambi', decidió dejar la actuación y se unió al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, institución en la que sirvió durante 25 años.

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Kris Jones y Nery Lemus, sus representantes, recordaron el legado que dejó el intérprete y resaltaron algunas de sus cualidades personales. Destacaron su apoyo a otros veteranos, el cariño que recibía de sus seguidores y la profunda relación que mantenía con su esposa.

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¿Quién fue Donnie Dunagan?

Donald Roan Dunagan nació el 16 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas. Su llegada a Hollywood ocurrió cuando apenas tenía tres años, luego de que un representante artístico descubriera su talento durante un concurso infantil realizado en Memphis.

Su primer trabajo en el cine llegó a finales de los años treinta. En 1939 dio vida a Peter von Frankenstein en 'El hijo de Frankenstein' (Son of Frankenstein), cinta en la que compartió escenas con Basil Rathbone y Boris Karloff. Más adelante, formó parte de otras producciones como 'La torre de Londres' (Tower of London), 'The Forgotten Woman' y 'Vigil in the Night'.

Sin embargo, el papel que lo hizo pasar a la historia fue el del pequeño ciervo de 'Bambi', estrenada en 1942. Dunagan grabó la voz del protagonista cuando era niño y trabajó durante más de un año en la película. Entre los momentos que más recordaba estaba la escena en la que Bambi llama desesperadamente a su madre tras perderla en el bosque.

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