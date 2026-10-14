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Revelan la identidad de la nueva saliente de Marcelo Tinelli tras terminar su relación con Milett Figueroa

Periodista argentino publicó imágenes que comprobarían que Marcelo Tinelli olvidó rápidamente a Milett Figueroa con su entrenadora personal.

Marcelo Tinelli podría haberse ilusionado nuevamente tras su ruptura con Milett Figueroa. Se le vincula con su entrenadora personal, Ágata Lescano, generando rumores de romance.
Marcelo Tinelli podría haberse ilusionado nuevamente tras su ruptura con Milett Figueroa. Se le vincula con su entrenadora personal, Ágata Lescano, generando rumores de romance.
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Marcelo Tinelli se habría vuelto a ilusionar. El periodista argentino Matias Vazquez dio a conocer que el luto del popular showman tras terminar con Milett Figueroa no duró mucho, ya que el protagonista de 'Los Tinelli' estaría en salidas con su entrenadora personal, quien es la encargada de mantenerlo activo a sus 66 años.

El conductor argentino vuelve a acaparar la atención de la prensa del espectáculo luego de que una curiosa coincidencia en redes sociales despertara rumores sobre un posible nuevo romance con Ágata Lescano, una deportista que hasta ahora no tenía mayor exposición mediática.

El periodista Matías Vázquez reveló que Tinelli y Ágata Lescano habrían compartido una merienda, lo que avivó la atención de la prensa.

El periodista Matías Vázquez reveló que Tinelli y Ágata Lescano habrían compartido una merienda, lo que avivó la atención de la prensa. Fotos: Instagram.

"Descubrimos una supuesta conquista. Tinelli se está comiendo a la entrenadora. Está teniendo un ‘feedback’ derecho con la mujer que lo entrena, Ágata Lescano, la mujer que estuvo seduciendo a Marcelo el domingo por la tarde. Compartieron un matecito y medialunas. También toca la guitarra", manifestó Matias Vazquez en Mejunje TV, donde mostraron fotos de las similares publicaciones que hicieron los involucrados.

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Marcelo Tinelli habría olvidado a Milett Figueroa con Ágata Lescano

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli, quien intentó retomar su romance con la peruana, compartió en sus redes sociales una fotografía de su merienda del domingo 11 de octubre. En la imagen se observaban mates, medialunas, bizcochitos y chipá, alimentos típicos de una reunión argentina que, inicialmente, no generaron mayor curiosidad entre sus seguidores.

Las redes sociales estallaron después de que Tinelli compartiera una imagen de su merienda, coincidiendo con una publicación de Lescano.

Las redes sociales estallaron después de que Tinelli compartiera una imagen de su merienda, coincidiendo con una publicación de Lescano.

No obstante, una publicación previa de Ágata Lescano despertó las sospechas de los usuarios. Horas antes, la deportista había compartido una historia en la que aparecía una mesa de madera con una vajilla idéntica a la mostrada por el conductor argentino. La imagen, acompañada únicamente de la frase "Buen día", no pasó desapercibida y dio pie a especulaciones en las redes sociales.

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