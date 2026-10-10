Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPerú vs Brasil EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 19
Espectáculos

Hermandad del Señor de los Milagros exige disculpas tras polémica de hija de Marcelo Tinelli por lanzar sagrada imagen en reality

Aunque 'Cande' Tinelli aseguró que no tiró la imagen del Señor de los Milagros, la HSMN fue tajante. La escena mostrada en 'Los Tinelli' generó profundo rechazo en los devotos del Cristo Moreno.

La hija de Marcelo Tinelli previamente aseguró que no tiró la imagen del Señor de los Milagros y publicó una breve disculpas.
La hija de Marcelo Tinelli previamente aseguró que no tiró la imagen del Señor de los Milagros y publicó una breve disculpas.Foto: composición LR/Instagram/Prime Video
Por
google iconLa República en Google

La polémica en torno a Candelaria Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, continúa creciendo tras la difusión de un video del reality de Prime Video en el que habría arrojado una imagen del Cristo Moreno. Aunque la joven negó haber lanzado la miniatura y ofreció disculpas, el caso provocó una nueva reacción: la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas (HSMN) se pronunció públicamente, cuestionó lo ocurrido y exigió disculpas públicas por lo que considera una ofensa a la fe de miles de peruanos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución expresó su rechazo a cualquier acto que considere una falta de respeto hacia esta venerada imagen religiosa. Además, recordó el profundo significado que tiene para millones de fieles y pidió respeto por sus creencias.

Puedes ver

¡Será varón! Jorge Luna se emociona al conocer el sexo de su bebé junto a su esposa Melissa Gonzáles

lr.pe

Hermandad del Señor de los Milagros rechaza actos de Candelaria Tinelli

La polémica en torno a Candelaria Tinelli tomó fuerza luego de ser expuesta en el programa de Magaly Medina tras el estreno de la temporada 2 de 'Los Tinelli'. En la secuencia, el exnovio de Milett Figueroa, al ser consultado por la presencia de una miniatura del Cristo Moreno sobre su mesa, explica que se trataba de un obsequio de su exnuera, 'Doña Martita'. Ante ello, su primo 'El Tirri' y 'Cande' dejan entrever una asociación con la brujería y, posteriormente, la joven hace un ademán de lanzar un objeto.

El video generó duras críticas de figuras de la farándula nacional, como la 'Urraca', Micheille Soifer y Gigi Mitre. Asimismo, despertó el rechazo de numerosos devotos en medio de las celebraciones por el Mes Morado, una de las tradiciones religiosas más importantes del país.

Puedes ver

Jihan Dimack, de Tanzania, se convirtió en la mujer más bella en el Miss Grand International 2026 y le da a África su primera corona

lr.pe

Ante la controversia, 'Cande' recurrió a sus redes sociales para negar que hubiera arrojado la sagrada imagen. La cantante también expresó una breve disculpa a quienes se sintieron ofendidos y aseguró que es católica. Por su parte, Milett Figueroa salió en su defensa durante una entrevista, donde dejó entrever que lo ocurrido formaría parte de la dinámica del reality show.

Sin embargo, la HSMN fue contundente. En su comunicado, calificó lo ocurrido en 'Los Tinelli' como un acto de irreverencia y exigió respeto para la fe de los peruanos y la venerada imagen. "Constituye una afrenta a los sentimientos religiosos de innumerables devotos que veneran al Señor de los Milagros con profunda fe y respeto. Desde nuestra institución, rechazamos de manera absoluta todo acto de irrespeto hacia nuestra sagrada imagen y manifestamos nuestra profunda indignación ante una conducta que hiere la sensibilidad de nuestro pueblo creyente", se lee en el anuncio.

HSMN se pronuncia tras polémica de la hija de Marcelo Tinelli. Foto: X

HSMN se pronuncia tras polémica de la hija de Marcelo Tinelli. Foto: X

En esa misma línea, la hermandad fue enfática en su pedido: "Exigimos una disculpa pública, clara y sincera hacia los devotos del Señor de los Milagros y hacia el pueblo peruano que se ha sentido ofendido por este acto". Asimismo, la institución aclaró que no busca generar confrontaciones, pero dejó en claro que no permanecerá indiferente ante situaciones como la protagonizada en 'Los Tinelli'.

HSMN se pronuncia tras polémica de la hija de Marcelo Tinelli. Foto: X

HSMN se pronuncia tras polémica de la hija de Marcelo Tinelli. Foto: X

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hermandad del Señor de los Milagros exige disculpas tras polémica de hija de Marcelo Tinelli por lanzar sagrada imagen en reality

Perú vs Brasil EN VIVO: punto a punto del partido por las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Universitario vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Espectáculos

¡Será varón! Jorge Luna se emociona al conocer el sexo de su bebé junto a su esposa Melissa Gonzáles

Brunella Torpoco sorprende al revelar que habrá artistas internacionales en su aniversario: “Será una fiesta especial”

Conductor de Panamericana TV arremete contra las fans de BTS sin saber que estaba en vivo: “¿Qué les pasa a estas h…?”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Galarreta contradice a Keiko Fujimori: admite que el Gobierno puede actuar sin facultades

Keiko Fujimori, rodeada de militares, dice que agredieron a su ministro en el Senado: "Le expreso mi total respaldo"

Keiko Fujimori pide a reos de La Libertad "portarse bien" mientras homicidios en la región siguen en aumento