La hija de Marcelo Tinelli previamente aseguró que no tiró la imagen del Señor de los Milagros y publicó una breve disculpas.

La hija de Marcelo Tinelli previamente aseguró que no tiró la imagen del Señor de los Milagros y publicó una breve disculpas. Foto: composición LR/Instagram/Prime Video

La polémica en torno a Candelaria Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, continúa creciendo tras la difusión de un video del reality de Prime Video en el que habría arrojado una imagen del Cristo Moreno. Aunque la joven negó haber lanzado la miniatura y ofreció disculpas, el caso provocó una nueva reacción: la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas (HSMN) se pronunció públicamente, cuestionó lo ocurrido y exigió disculpas públicas por lo que considera una ofensa a la fe de miles de peruanos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución expresó su rechazo a cualquier acto que considere una falta de respeto hacia esta venerada imagen religiosa. Además, recordó el profundo significado que tiene para millones de fieles y pidió respeto por sus creencias.

Hermandad del Señor de los Milagros rechaza actos de Candelaria Tinelli

La polémica en torno a Candelaria Tinelli tomó fuerza luego de ser expuesta en el programa de Magaly Medina tras el estreno de la temporada 2 de 'Los Tinelli'. En la secuencia, el exnovio de Milett Figueroa, al ser consultado por la presencia de una miniatura del Cristo Moreno sobre su mesa, explica que se trataba de un obsequio de su exnuera, 'Doña Martita'. Ante ello, su primo 'El Tirri' y 'Cande' dejan entrever una asociación con la brujería y, posteriormente, la joven hace un ademán de lanzar un objeto.

El video generó duras críticas de figuras de la farándula nacional, como la 'Urraca', Micheille Soifer y Gigi Mitre. Asimismo, despertó el rechazo de numerosos devotos en medio de las celebraciones por el Mes Morado, una de las tradiciones religiosas más importantes del país.

Ante la controversia, 'Cande' recurrió a sus redes sociales para negar que hubiera arrojado la sagrada imagen. La cantante también expresó una breve disculpa a quienes se sintieron ofendidos y aseguró que es católica. Por su parte, Milett Figueroa salió en su defensa durante una entrevista, donde dejó entrever que lo ocurrido formaría parte de la dinámica del reality show.

Sin embargo, la HSMN fue contundente. En su comunicado, calificó lo ocurrido en 'Los Tinelli' como un acto de irreverencia y exigió respeto para la fe de los peruanos y la venerada imagen. "Constituye una afrenta a los sentimientos religiosos de innumerables devotos que veneran al Señor de los Milagros con profunda fe y respeto. Desde nuestra institución, rechazamos de manera absoluta todo acto de irrespeto hacia nuestra sagrada imagen y manifestamos nuestra profunda indignación ante una conducta que hiere la sensibilidad de nuestro pueblo creyente", se lee en el anuncio.

HSMN se pronuncia tras polémica de la hija de Marcelo Tinelli. Foto: X

En esa misma línea, la hermandad fue enfática en su pedido: "Exigimos una disculpa pública, clara y sincera hacia los devotos del Señor de los Milagros y hacia el pueblo peruano que se ha sentido ofendido por este acto". Asimismo, la institución aclaró que no busca generar confrontaciones, pero dejó en claro que no permanecerá indiferente ante situaciones como la protagonizada en 'Los Tinelli'.