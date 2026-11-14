Milett Figueroa sorprende al hablar sobre Marcelo Tinelli tras polémica ruptura: "Estuve con el número uno de la televisión" En medio de su debut como actriz principal de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo', Milett Figueroa reflexionó sobre su carrera en Argentina y no dudó en referirse a su relación con Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa vuelve a mirar hacia una etapa que marcó un antes y un después en su carrera. En medio del interés que aún despierta su historia con Marcelo Tinelli, la actriz peruana sorprendió al referirse al conductor argentino con palabras que no pasaron desapercibidas y que llegaron meses después de las especulaciones sobre el fin de su relación.

La protagonista de ‘La gran sangre: Ojo por Ojo’ puso en relieve el impacto profesional que tuvo su paso por Argentina. Durante una reciente entrevista, abordó las diferencias entre las industrias televisivas de ambos países y defendió la necesidad de abrir más espacios para el talento nacional.

Milett Figueroa recuerda lo que significó su etapa junto a Marcelo Tinelli

Mientras atraviesa una nueva etapa en el cine peruano, Milett habló sobre las experiencias que acumuló durante los años que pasó en Argentina. La modelo sostuvo que ese periodo le brindó la oportunidad de observar de cerca una industria del entretenimiento sólida y entender mejor el funcionamiento de la televisión a gran escala.

Al explicar por qué considera valioso ese aprendizaje, la artista destacó la influencia que tuvo el entorno profesional que conoció durante esos años y mencionó directamente al showman argentino. “Creo que acá tenemos más dinero que allá. Acá hay muchas posibilidades, solamente que, de repente, no hay industria, eso es lo que pasa. Allá aprendí mucho sobre el mundo del entretenimiento, estuve con una persona que es el número uno en la televisión”, señaló durante su participación en el programa ‘Ahora y en la Hora’.

La actriz también rechazó la idea de que en Perú exista una falta de capacidades dentro del sector audiovisual. Para ella, el principal obstáculo pasa por la escasez de oportunidades para quienes buscan desarrollar proyectos y mostrar su trabajo.

Milett Figueroa saca cara por la industria peruana

Bajo esa línea, la también modelo reafirmó su confianza en los profesionales peruanos. “Y aprendí muchísimo. Acá tenemos todo. Lo que falta es la apuesta. No falta talento, porque hay gente talentosísima, y lo que faltan son oportunidades para poder expresar ese talento que tiene tanta gente aquí en cuanto a dirección, producción”, expresó.

Más adelante, Milett explicó qué aspectos admira de la televisión argentina y por qué considera que logró construir una industria sólida con el paso de los años. En esa reflexión destacó la capacidad creativa de sus principales figuras y productores.

“Bastantes creativos, eso sí es verdad; o sea, muchas ideas que tenemos acá nos las copiamos de los argentinos, lógicamente, porque son creativos. Hay industria, hay talentos, hay gente que está toda su vida trabajando ahí: Mirtha Legrand, Susana Giménez, entre otros”, sentenció.