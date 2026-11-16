Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Espectáculos

Milett Figueroa se pronuncia sobre el liderazgo de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú: “Egoístas…”

Milett Figueroa rompió su silencio para defender a la exreality de las críticas que recibió tras asumir la dirección del Miss Grand Perú. Asimismo, hizo un fuerte llamado al público peruano.

Milett Figueroa hace un llamado acerca de la actitud del público local frente al éxito ajeno. Composición LR. Instagram
Milett Figueroa hace un llamado acerca de la actitud del público local frente al éxito ajeno. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

Milett Figueroa se pronunció sobre el nombramiento de Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú y expresó su respaldo a la exreina de belleza. Ante las críticas que surgieron en la farándula nacional por la experiencia de la expareja de Patricio Parodi para asumir este cargo, la actriz de 'La gran sangre' destacó sus capacidades y pidió apoyar los nuevos proyectos de las figuras peruanas.

En declaraciones al diario ‘Trome’, la modelo resaltó la trayectoria de Fuster y su potencial para asumir esta nueva responsabilidad. Asimismo, cuestionó los comentarios negativos que surgieron en redes sociales tras conocerse su designación.

Puedes ver

Milett Figueroa sorprende al hablar sobre Marcelo Tinelli tras polémica ruptura: "Estuve con el número uno de la televisión"

lr.pe

Milett Figueroa respalda el nombramiento de Luciana Fuster

Durante una reciente aparición pública, la modelo fue consultada sobre la nueva etapa profesional que afronta la exintegrante de 'Esto es guerra'. La actriz dejó en claro que la corona obtenida por Fuster en el Miss Grand International 2023 le otorga el conocimiento y el derecho necesario para liderar la preparación de las futuras representantes peruanas en ese certamen.

LR Focus

"Me parece espectacular lo de Luciana, creo que tiene todo el potencial para utilizar este certamen como una gran exposición para todas las candidatas que tenemos en nuestro país. Luciana Fuster es una gran miss que está preparada, así que le deseo lo mejor", enfatizó la expareja de Marcelo Tinelli, respaldando a la gestión administrativa de la también cantante.

Puedes ver

Milett Figueroa revela detalles de su escena de desnudo con Carlos Alcántara en ‘La gran sangre: Ojo por Ojo’: “No ha sido fácil”

lr.pe

La exreality hace un llamado público para apoyar los nuevos talentos

La actriz de la película de 'La gran sangre' aprovechó las cámaras para reflexionar sobre la actitud del público local frente al éxito ajeno. En esa línea, lamentó que en lugar de celebrar el crecimiento profesional de una figura nacional, abunden los ataques injustificados cuando alguien asume un nuevo reto laboral.

La exreina de belleza concluyó su intervención con un mensaje dirigido tanto a los usuarios como a los recientes críticos de la farándula nacional. "Creo que la experiencia se hace trabajando, así que no hay que ser mezquinos ni tan egoístas con la gente que tiene nuevos proyectos. Somos peruanos y hay que apoyarnos entre todos, tal como en otros países", sentenció Figueroa.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es quién en 'El cuerpo'? Lista completa de actores y personajes de la serie viral de adolescentes de Netflix

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre culmina misa en Las Palmas y se despide del país

Papa León XIV conmueve con emotivo mensaje de despedida: “Que Dios te bendiga, mi Perú. Que María te cubra con su manto”

Espectáculos

Novio argentino de Macarena Vélez sorprende al revelar si es mantenido por la modelo: "Ella me da todo, yo no trabajo"

Giuliana Rengifo descarta rivalidad con Marisol, pero asegura: “No me peleo por hombres”

Olinda Castañeda arremete contra fieles que hacen largas colas para ver al papa León XIV: "Es fanatismo"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV

Cusco: ratifican siete años de cárcel para exgobernador Jorge Acurio y ordenan su captura

Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV