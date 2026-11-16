Milett Figueroa se pronuncia sobre el liderazgo de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú: “Egoístas…” Milett Figueroa rompió su silencio para defender a la exreality de las críticas que recibió tras asumir la dirección del Miss Grand Perú. Asimismo, hizo un fuerte llamado al público peruano.

Milett Figueroa se pronunció sobre el nombramiento de Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú y expresó su respaldo a la exreina de belleza. Ante las críticas que surgieron en la farándula nacional por la experiencia de la expareja de Patricio Parodi para asumir este cargo, la actriz de 'La gran sangre' destacó sus capacidades y pidió apoyar los nuevos proyectos de las figuras peruanas.

En declaraciones al diario ‘Trome’, la modelo resaltó la trayectoria de Fuster y su potencial para asumir esta nueva responsabilidad. Asimismo, cuestionó los comentarios negativos que surgieron en redes sociales tras conocerse su designación.

Milett Figueroa respalda el nombramiento de Luciana Fuster

Durante una reciente aparición pública, la modelo fue consultada sobre la nueva etapa profesional que afronta la exintegrante de 'Esto es guerra'. La actriz dejó en claro que la corona obtenida por Fuster en el Miss Grand International 2023 le otorga el conocimiento y el derecho necesario para liderar la preparación de las futuras representantes peruanas en ese certamen.

"Me parece espectacular lo de Luciana, creo que tiene todo el potencial para utilizar este certamen como una gran exposición para todas las candidatas que tenemos en nuestro país. Luciana Fuster es una gran miss que está preparada, así que le deseo lo mejor", enfatizó la expareja de Marcelo Tinelli, respaldando a la gestión administrativa de la también cantante.

La exreality hace un llamado público para apoyar los nuevos talentos

La actriz de la película de 'La gran sangre' aprovechó las cámaras para reflexionar sobre la actitud del público local frente al éxito ajeno. En esa línea, lamentó que en lugar de celebrar el crecimiento profesional de una figura nacional, abunden los ataques injustificados cuando alguien asume un nuevo reto laboral.

La exreina de belleza concluyó su intervención con un mensaje dirigido tanto a los usuarios como a los recientes críticos de la farándula nacional. "Creo que la experiencia se hace trabajando, así que no hay que ser mezquinos ni tan egoístas con la gente que tiene nuevos proyectos. Somos peruanos y hay que apoyarnos entre todos, tal como en otros países", sentenció Figueroa.