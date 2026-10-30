Famoso tiktoker revela que Anely Dávila, exvocalista de La Bella Luz, sería presentada como el nuevo jale de Corazón Serrano Anely Dávila, exvocalista de La Bella Luz, se uniría a las filas de Corazón Serrano luego de que la imitadora de Isabel Pantoja rechazara la oferta del grupo piurano.



La salida de la cantante Anely Dávila de La Bella Luz sigue generando polémica. Luego de que se diera a conocer que Óscar Custodio, dueño de la agrupación, pidió a Indecopi registrar la frase '¡Qué viva, qué viva el amor!' para evitar que la joven lo cante, este viernes 30 de octubre se reveló que la artista peruana ya tendría su nueva casa musical.

El tiktoker Fernando León, más conocido como ‘Chiclesitos Aleonados’, aseguró que Anely Dávila será presentada como la nueva integrante de Corazón Serrano, dos semanas después de que ella anunciara su salida de La Bella Luz por supuestos motivos personales y después de pensarlo mucho.

“Según lo dicho este 31 de octubre, noche de Halloween, estarían presentando a Anely Dávila en las filas de Corazón Serrano”, manifestó el popular ‘Chiclesitos Aleonados’. “Me acaba de decir una fuente muy confiable que Anely sería presentada este 31, a pesar de que quieren mantenerlo en estricto silencio”, añadió el tiktoker.

¿Anely Dávila será parte de Corazón Serrano?

Cabe indicar que desde que Anely Dávila anunció su salida de La Bella Luz a pesar de supuestamente haber renovado contrato con su ahora exgrupo, los rumores de que formaría parte de Corazón Serrano empezaron con más fuerza. Según versiones, la joven de Carabayllo habría aprovechado la oportunidad que rechazó Paulina Villalobos, la imitadora de Isabel Pantoja en ‘Yo soy’.

"Nos dijeron: ‘gracias por la invitación’. Está muy agradecida, pero va a continuar su carrera como solista. Lo de Paulina, ya se cerró. Por el momento, no va a ser posible entrar a Corazón Serrano. Nos gustaría a nosotros, pero no pudo ella. Ya nos comunicaron", comentó Edwin Guerrero sobre la oferta que rechazó Paulina Villalobos.