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Kike Suero lamenta la baja asistencia de amigos y público al velorio del cómico Mondonguito en el Ministerio de Cultura: "Muy pocos fuimos"

Según Kike Suero, la escasa asistencia de amigos al velorio del humorista Mondonguito ya se había notado durante su hospitalización. El querido cómico fue despedido en el Ministerio de Cultura.

Cómico Mondonguito falleció el viernes 13 de noviembre en Lima.
Cómico Mondonguito falleció el viernes 13 de noviembre en Lima. | Foto: composición LR/Sabor Tropical/FacebookFoto: composición LR/Sabor Tropical/Facebook
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Kike Suero fue una de las figuras que acompañó de cerca las últimas horas de despedida de José Lorenzo Zubiate Zegarra, más conocido como Mondonguito. Tras asistir al velorio realizado en la sede del Ministerio de Cultura, el comediante se mostró afectado por la escasa presencia de colegas y personas que compartieron escenarios con el recordado artista durante años.

Aunque destacó el respaldo de la familia y de un reducido grupo de allegados, el humorista consideró que la despedida también dejó una reflexión sobre los vínculos que suelen rodear a los personajes públicos. Según comentó, la poca asistencia tanto en el hospital como en el velorio evidenció quiénes permanecen cerca en los momentos más difíciles.

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“Que la gente lo recuerde”: Kike Suero pidió que la trayectoria de Mondonguito no quede en el olvido

Durante una conversación con Infobae Perú, Kike Suero recordó que acompañó a Mondonguito desde las primeras horas de la jornada y participó en distintas actividades organizadas en su homenaje. Además, resaltó la importancia de que el público mantenga vivo el recuerdo del artista.

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Antes de referirse a la asistencia a las exequias, pidió que la trayectoria de su colega no quede en el olvido. En ese sentido, expresó: “Que el Perú sepa de que ya se fue Mondonguito, que ya no estará más en diferentes lugares del Perú. Que la gente lo recuerde. Lo recuerde con cariño, con una sonrisa”.

El cómico también contó el desgaste físico que significó acompañar todo el recorrido de despedida, que incluyó el hospital, el Ministerio de Cultura y otros espacios emblemáticos del Centro de Lima. “Yo estoy matadazo por lo que estuve temprano en el hospital. Estuve tempranito. Y de ahí nos fuimos al Ministerio de Cultura, que se veló hasta las 10.00 p. m. Y de ahí pasamos a la Plaza San Martín, al Parque Universitario”, relató.

Kike Suero en el velorio de Mondonguito en el Ministerio de Cultura.

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Kike Suero lamenta poca asistencia al velorio de Mondonguito

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando habló sobre las personas que sí estuvieron presentes hasta el final. Al hacer un balance de la despedida, señaló: “Ya lo acompañamos a don Mondonguito, ya cumplimos con él. Solamente las personas que teníamos que cumplir, sus amigos y su familia. Sus hijos, sus hermanos y muy pocos amigos que fuimos al velorio o al hospital”.

A partir de esa experiencia, reflexionó sobre la amistad fuera de los escenarios. “Puedes conocer a mucha gente, pero en realidad eres amigo de pocos. Igual yo conozco cientos de personas, cientos de personas, pero amigos no tengo. Solamente tengo algunos nomás”, comentó.

Finalmente, recordó una enseñanza de su padre para explicar por qué la escasa asistencia lo impactó tanto. “Los verdaderos amigos se ven cuando estás en desgracia. Ahí se ve. Porque cuando tienes plata, todo el mundo se te acerca, amigo, te abrazan, te adulan, te acompañan a donde tú le digas. Pero el día que tú caigas enfermo, se olvidan de ti”. Poco después insistió en que esa situación ya se había repetido durante la hospitalización de Mondonguito: “Ayer no solamente en el velorio, sino también en el hospital. Muy pocos, muy pocos fuimos a verlo. Muy poquitos, contaditos con los dedos nomás”.

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