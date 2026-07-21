Comediante Kike Suero sufre el robo de su celular y entra a picante barrio de La Victoria para buscarlo: “Tiene que aparecer”
El comediante peruano Kike Suero denunció el robo de su celular mientras se encontraba en un vehículo en La Victoria. Al darse cuenta del hecho, persiguió al delincuente junto a sus colegas.
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El comediante peruano Kike Suero denunció el robo de su celular cuando se encontraba dentro de un vehículo y se dirigía al avant premiere de un conocido circo. Tras percatarse del hecho, ocurrido en el distrito de La Victoria, el actor cómico descendió de la unidad junto a sus colegas para perseguir al presunto delincuente.
Durante la búsqueda, el actor cómico intentó recuperar su teléfono, que, según las primeras versiones, habría sido arrojado por el sospechoso a una zona de indigentes para evitar ser relacionado con el robo.
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Kike Suero ingresa a peligroso barrio de La Victoria
Henry Pancracio, amigo de Kike Suero, compartió un video donde se ve el preciso momento en que los comediantes buscan el celular perdido en una vivienda abandonada donde, según el video, pernoctan personas en situación de calle. Cabe indicar que varios de ellos tuvieron predisposición de ayudar. “Tiene que aparecer el fono”, manifestó el compañero del comediante de 'El reventonazo de la Chola'.
“Estábamos yéndonos a una gala del circo y le robaron el celular al maestro Kike Suero y tuvimos que dejar el carro y nos metimos a una casa donde duerme gente de la calle junto a unos chicos que decidieron apoyarlo (disculpen si quizás escuchan una grosería pero que impotencia que te roben). Quizás el celular no sea caro o quizás sí, pero no iba a dejar que el tío Kike fuera solo, yo estuve para acompañarlo”, comentó Pancracio en sus redes sociales.
En otro momento, Pancracio publicó el rostro del supuesto responsable del robo, pero lo tapó. “Lo encontramos”, escribió en sus story de Instagram. Asimismo, compartieron un video donde aparecen miembros de la Policía de la Comisaría de San Cayetano, quienes les habrían ayudado a encontrar el celular de Kike Suero.