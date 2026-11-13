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Muere el cómico ambulante 'Mondonguito' a los 67 años, tras dura lucha contra la fibrosis pulmonar: familiares decidieron desconectarlo

Tras permanecer varios días en UCI, Lorenzo Zubiate, más conocido como 'Mondonguito', falleció a causa de una fibrosis pulmonar. Horas antes, Kike Suero había confirmado que ya le habían dado la unción a los enfermos.

'Mondonguito' fue uno de los cómicos más queridos en Perú. Foto: Instagram.
'Mondonguito' fue uno de los cómicos más queridos en Perú. Foto: Instagram.
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El mundo artístico peruano está de luto por el fallecimiento de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido popularmente como Mondonguito, querido cómico nacional que durante décadas hizo reír a miles de peruanos con su particular estilo y talento para el humor. Su partida deja un profundo pesar entre sus familiares, amigos, colegas y seguidores, quienes hoy recuerdan su trayectoria y el legado que construyó en la comicidad popular.

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