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Kike Suero y su fuerte revelación poco antes de la muerte del cómico Mondonguito: "Decidieron desconectarlo"

Las declaraciones de Kike Suero permiten conocer cómo transcurrieron las últimas horas del popular cómico Mondonguito. Según manifestó, para ese entonces ya había recibido la unción de los enfermos.

La muerte del cómico Mondonguito fue confirmada el viernes 13 de noviembre por la familia del artista.
La muerte del cómico Mondonguito fue confirmada el viernes 13 de noviembre por la familia del artista. | Foto: composición LR/ATVFoto: composición LR/ATV
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La muerte del cómico Lorenzo Zubiate, mejor conocido como Mondonguito, fue confirmada por su familia este viernes 13 de noviembre. En medio del profundo pesar que ha generado la noticia en el ambiente artístico, una reciente declaración de Kike Suero permitió conocer cómo transcurrieron las últimas horas del popular humorista.

En una entrevista previa, Suero aseguró que la familia de su amigo habría tomado la decisión de desconectar el soporte que lo mantenía con vida. Además, contó que pudo conversar con él luego de recibir una llamada telefónica.

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Kike Suero asegura que la familia de Mondonguito decidió “desconectarlo”

Kike Suero ofreció un breve testimonio sobre el estado de Mondonguito y las decisiones que se habían tomado respecto a su tratamiento. “Su salud se ha deteriorado y ya no se puede hacer nada, por eso decidieron desconectarlo”, manifestó en una entrevista publicada por Trome poco antes de que se anunciara el fallecimiento del cómico.

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Según compartió el humorista, Zubiate era plenamente consciente de su condición. “Conversé con él y está consciente de todo; es más, me llamó para despedirse y fui a verlo”, agregó.

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Asimismo, Suero manifestó al momento de la entrevista que Mondonguito habría recibido para ese entonces la unción de los enfermos. Aunque hoy este sacramento de la Iglesia católica no está reservado únicamente para quienes se encuentran en sus últimos momentos, sino que también representa un acto de acompañamiento espiritual para personas con enfermedades graves, su recepción reflejaba la delicada situación que atravesaba el artista. De hecho, días antes, la propia hija de Zubiate había reconocido que se preparaban para el peor de los escenarios.

A pesar de ello, contó que buscó transmitirle ánimo a su amigo en medio de la difícil circunstancia que enfrentaba. “Le he dicho que ponga todo de sí porque los milagros existen”, aseguró en la conversación previa al fallecimiento del querido cómico.

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