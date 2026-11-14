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Hija de Mondonguito niega que hayan desconectado al cómico y revela qué pasó en realidad: “Fue calmado con sedantes”

Gladys, hija de Mondonguito, aclara que su padre no fue desconectado y desmiente la versión compartida por Kike Suero sobre la causa de su fallecimiento.

Las declaraciones de Kike Suero sobre la muerte de Mondonguito generan controversia en redes.
Las declaraciones de Kike Suero sobre la muerte de Mondonguito generan controversia en redes.Fotos: TikTok.
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La muerte del cómico Lorenzo Zubiate, mejor conocido como Mondonguito, generó una profunda tristeza en el medio artístico. Sin embargo, las declaraciones de Kike Suero generaron polémica, ya que el comediante indicó que ya no se podía hacer nada por su salud, por lo que la familia tomó la decisión de desconectarlo. No obstante, desmintieron dicha versión.

Gladys, hija del cómico ambulante Mondonguito, se juntó con Kike Suero para aclarar que hubo un malentendido con respecto a la causa del fallecimiento de Lorenzo Zubiate. “Eso es falso, creo que ha sido una mala información o se ha tergiversado lo que se ha dicho. Mi papá nunca ha sido desconectado como tú sabes y como saben todos sus amigos”, comentó.

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Hija de Mondonguito niega que hayan desconectado al cómico

Según Gladys Zubiate, el cómico ambulante falleció de manera natural. Sin embargo, antes de morir, habría presentado un cuadro de ansiedad, por lo que se habría comunicado con sus compañeros del humor, entre ellos Kike Suero, y se habría dejado llevar por el momento.

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“Mi papá ha sido calmado con sedantes, más no desconectado. En ningún momento”, indicó la hija de Mondonguito. “Quizás mi papi que ha estado con ansiedad y en un momento no lúcido, mi papá haya escrito mal. Quizá cometió un error, puede haber sido ese el caso. Tal vez por la ansiedad que tenía porque tenía de rato en rato sus crisis. Más bien, muy agradecida con el hospital”, añadió.

La reacción de la hija de Mondonguito generó diversos comentarios en redes. “Yo creo que si mi familia fallece, no podría sonreír ni un segundo”, “El señor estaba sufriendo, no juzguen el comportamiento de la hija”, “No sé, pero no le creo a la señora”, “Yo te entiendo, mi papá también gritaba que vino un hombre y le sacó el oxígeno, eso es verdad, ellos alucinan por tanta medicina” y “Recaudan el dinero y lo desconectaron para no seguir pagando”; fueron algunas reacciones de usuarios de TikTok.

Por otro lado, Kike Suero aprovechó la ocasión para preguntar qué se hizo con el dinero que se recaudó de la pollada que se realizó para recaudar fondos. Asimismo, el actor cómico contó que Ernesto Pimentel se ha hecho cargo de los gastos del sepelio.

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