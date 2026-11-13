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Hermana de ‘Mondonguito’ conmueve con desgarrador mensaje tras muerte del cómico ambulante: “Estoy muy rota por dentro”

Elena Zubiate, quien llegó desde Argentina para reencontrarse con Mondonguito, compartió un doloroso mensaje tras el fallecimiento del humorista. "Mi corazón llora por tu partida", expresó.


Elena Zubiate, hermana de Mondonguito, llegó desde Argentina para despedirse y compartió sus emotivos mensajes en redes sociales tras la muerte del querido humorista peruano.
Elena Zubiate, hermana de Mondonguito, llegó desde Argentina para despedirse y compartió sus emotivos mensajes en redes sociales tras la muerte del querido humorista peruano.Fotos: Facebook.
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El cómico ambulante José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido popularmente como Mondonguito, dejó de existir este viernes 13 de noviembre, al promediar las 11.00 a. m. Antes de partir a la eternidad, el artista peruano recibió la visita de sus familiares y amigos, entre ellos su hermana Elena Zubiate, quien llegó hace unos días desde Argentina para estar a su lado en sus últimos momentos.

Mediante sus redes sociales, Elena Zubiate, quien radica en Argentina, compartió una fotografía de ella en el aeropuerto de Buenos Aires para anunciar que salía del país y también para agradecer por todo lo vivido en el país vecino.

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Hermana de Mondonguito se reencontró con el cómico

Mondonguito, quien compartió devastador video horas antes de morir, logró reencontrarse con Elena Zubiate en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde estaba internado desde hace más de un mes. Mediante sus redes sociales, el cómico expresó su felicidad de volver a ver a su querida hermana.

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Tras la muerte de Mondonguito, quien durante décadas hizo reír a miles de peruanos con su particular estilo y talento para el humor, Elena Zubiate compartió un video del cómico junto a Manolo Rojas, quien murió en marzo de este año. "Así te recordaré, mi loco hermoso, te amo, y siempre en mi corazón, hermano", manifestó la mujer.

Mondonguito luchó contra fibrosis pulmonar avanzada. Su hermana destacó momentos de felicidad vividos juntos antes de su partida.

Mondonguito luchó contra fibrosis pulmonar avanzada. Su hermana destacó momentos de felicidad vividos juntos antes de su partida.

En otra publicación, Zubiate expresó su dolor por el fallecimiento de Mondonguito, tras una dura batalla contra una fibrosis pulmonar avanzada y una severa infección pulmonar. A pesar de todo, expresó su felicidad por haber llegado a tiempo para darle el último adiós.

"Mi querido y amado hermano, estoy muy pero muy rota por dentro. Mi corazón llora por tu partida, pero me siento feliz por haberte visto y haber cumplido tu deseo. Fuimos tres hermanos que el destino nos separó y ahora tu partida. Éramos muy felices cuando hacíamos giras juntos, los tres mosqueteros, como tú lo decías. Pero algún día volveremos a vernos. Ahora disfruta a mamá, papá, abuela, tíos y en especial tu sobrino. Te amo y te voy a extrañar, adiós hermano Mondonguito, mi corazón llora", añadió en otro mensaje.

Elena Zubiate, hermana de Mondonguito, compartió sus emotivos mensajes en redes sociales tras la muerte del querido humorista peruano.

Elena Zubiate, hermana de Mondonguito, compartió sus emotivos mensajes en redes sociales tras la muerte del querido humorista peruano.

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