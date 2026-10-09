El querido humorista José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido por todo el Perú como Mondonguito, fue hospitalizado de emergencia el último miércoles 7 de octubre. Uno de los primeros en visitarlo fue Kike Suero, a quien considera un gran amigo. El exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' se mostró afectado por la situación del comediante de 67 años y no dudó en dedicarle una oración.

El actor cómico Kike Suero, quien hace poco sufrió el robo de su celular en La Victoria, le dijo a Mondonguito que iban a hacer algo que a él le ha resultado. Asimismo, admitió que durante muchas veces, él se ha encontrado en situaciones en las que no ha sabido qué hacer, pero al presentarse a Dios con humildad, ha logrado solucionar sus problemas.

Kike Suero pide por la salud de Mondonguito

Mondonguito, uno de los cómicos ambulantes que conquistó las calles y la televisión peruana en los años 90, fue internado de emergencia en el Hospital Cayetano Heredia luego de sufrir una descompensación en Chiclayo, donde se encontraba realizando un show. Tras llegar a Lima, Kike Suero y Fredy Maicelo, sobrino de Zubiate Zegarra, no dudaron en acercarse al nosocomio.

Mediante las redes sociales de José Lorenzo, se vio que en la madrugada del jueves 8 de octubre Kike Suero, quien llevó a su hijo Jim a un centro de rehabilitación, lideró una oración a Dios, a quien le pidió que tenga misericordia por el exintegrante de los recordados Los ambulantes de la risa y que recupere su salud.

“Le pongo tu mano sobre Mondonguito para que lo cures, Señor, con el poder de tu mano sus pulmones. Señor, tú eres grande y poderoso”, se le escucha decir con la voz entrecortada. “Gracias Kike por visitarme al hospital Cayetano Heredia y compartir la palabra de Dios conmigo, amigo”, expresó el cómico ambulante.

Según la información difundida en las redes sociales, el cómico sufrió una descompensación de salud en Chiclayo. Tras sentir un fuerte malestar, decidió regresar a Lima y acudió al Hospital Cayetano Heredia, donde quedó internado. Luego, el mismo Mondonguito compartió videos del nosocomio mientras era nebulizado.